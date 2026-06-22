Messi w centrum uwagi po słowach Mbappe. Reakcje są natychmiastowe

Reprezentacja Argentyny pozostaje w centrum piłkarskich dyskusji. Tymczasem ostatnio słowa Kyliana Mbappe o Lionelu Messim znów rozgrzały debatę o najlepszych zawodnikach świata.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Nieoczekiwane słowa Mbappe. W tle Messi i wielka debata

Reprezentacja Argentyny znów znalazła się w centrum uwagi. Chociaż tym razem za sprawą wypowiedzi jednego z największych rywali. Kylian Mbappe podczas konferencji prasowej przed meczem Francji z Irakiem odniósł się nie tylko do bieżącego turnieju, ale także do Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, wywołując szeroką dyskusję wśród kibiców i ekspertów.

– Na razie nie myślę o Haalandzie. Może oni myślą o nas, ale ja myślę o Iraku – powiedział piłkarz Realu Madryt cytowany przez Tribuna.com, uciekając od spekulacji dotyczących potencjalnych przyszłych starć z Norwegią i Erlingiem Haalandem.

Kapitan reprezentacji Francji został również zapytany o miejsce Messiego i Ronaldo w historii futbolu. Jego odpowiedź była jednoznaczna. – Messi jest najlepszym piłkarzem, obok Cristiano, to oczywiste – stwierdził Mbappe.

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Zawodnik podkreślił też, że nie zamierza angażować się w medialne spory o hierarchię w futbolu. – Staram się pomóc mojej drużynie wygrać trofeum. Reszta to dyskusje dla dziennikarzy – mówił piłkarz.

Francuz odniósł się także do swojej przyszłości i długowieczności kariery, podchodząc do tematu z dystansem. – Nie będę tu, gdy będę miał 40 lat, wcześniej mnie wyrzucą (śmiech). Nie robię długoterminowych planów. Chcę cieszyć się trwającym mundialem – powiedział Mbappe.

Wypowiedzi francuskiego napastnika ponownie podgrzały debatę o hierarchii w światowym futbolu. Niemniej sam zainteresowany konsekwentnie unika wchodzenia w spory o miano najlepszego piłkarza w historii.