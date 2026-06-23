Anglia pokazała wielką jakość. Teraz może sobie zapewnić awans

10:57, 23. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Anglii stoi przed szansą na awans do fazy pucharowej. We wtorek zagra z Ghaną, która też ma na koncie trzy punkty. Faworytami są oczywiście zawodnicy Thomasa Tuchela.

Thomas Tuchel
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fot. PA Images Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia w drodze po awans. Kane rozstrzela kolejnego rywala?

Reprezentacja Anglii w świetnym stylu rozpoczęła zmagania na mistrzostwach świata. W meczu otwarcia miała bardzo trudne wyzwanie, bowiem zmierzyła się z Chorwacją, czyli przecież czołową europejską ekipą. Synowie Albionu zagrali ofensywnie, atrakcyjnie oraz skutecznie, pokonując swojego rywala 4-2. W bardzo dobrej formie znajduje się Harry Kane, który ustrzelił dublet, a do tego świetnie rozgrywał i tworzył sytuacje strzeleckie swoim kolegom z drużyny. Anglicy potwierdzili, że dysponują potężnym potencjałem kadrowym, a Thomas Tuchel ma konkretny pomysł na swoich podopiecznych.

Z trzema punktami na koncie Anglia jest na dobrej drodze, by zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Być może stanie się to już we wtorek. Tego dnia zagra z Ghaną, która również chce jak najszybciej awansować do fazy pucharowej. Przed nią jeszcze wymagający mecz z Chorwacją, tak więc ewentualna zdobycz punktowa przeciwko Synom Albionu zdecydowanie jej pomoże.

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Ghana w meczu otwarcia była potraktowana dość pobłażliwie, bowiem przyszło jej się zmierzyć z Panamą, czyli kompletnym kopciuszkiem grupy L. To drużyna o zdecydowanie najmniejszym potencjale kadrowym i bez realnych perspektyw na awans z grupy. Ghana więc zrealizowała swój cel, choć nie obyło się bez poważnych trudności, bowiem o jej zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta dopiero w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Do tego czasu Panama skutecznie się broniła, a wręcz tworzyła nawet realne zagrożenie i była blisko zdobyczy bramkowej.

Dla Ghany było to wymagające przetarcie, ale z perspektywy czasu najważniejszy jest komplet punktów. Aby awansować, najprawdopodobniej musi jeszcze zapunktować w którymś z dwóch kolejnych spotkań. Teraz zagra z Anglią, czyli zdecydowanym faworytem, a następnie z Chorwacją.

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Anglia ewidentnym faworytem. Ghana może liczyć na błysk gwiazdy

Dla Anglików wygrana w starciu z Ghaną również jest traktowana jako obowiązek. Wystarczy spojrzeć na potencjał kadrowy obu drużyn, aby mieć realne przełożenie na jakość piłkarską. Anglia ma w swoim składzie gwiazdy z najwyższej półki i potencjalnie najlepszego obecnie piłkarza świata – Harry’ego Kane’a. Ghana to z kolei zbiór solidnych piłkarzy, którym lideruje Antonio Semenyo, czyli jeden z najważniejszych piłkarzy Manchesteru City. To na jego błysk w rywalizacji z Anglikami może w szczególności liczyć. W przeciwnym wypadku trudno będzie o jakąkolwiek zdobycz punktową.

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Kane, Bellingham… Rashford? Chętnych do strzelania nie brakuje

Anglia dysponuje potężną siłą ofensywną, co potwierdziła w rywalizacji z Chorwatami. Nie chodzi wyłącznie o Kane’a, który przez cały sezon strzelał jak na zawołanie. Tuchelowi nie brakuje sensownych alternatyw również z ławki rezerwowych – w poprzednim meczu do siatki trafił Marcus Rashford, wprowadzony do gry dopiero po przerwie. Oprócz niego, bramkę zdobył też Jude Bellingham, a przecież w blokach startowych pozostają jeszcze Bukayo Saka, Morgan Rogers, Eberechi Eze czy Ollie Watkins. Gwiazdorska obsada linii ataku może zapewnić Anglikom końcowy triumf, o ile oczywiście wszyscy pozostaną w odpowiedniej, wysokiej dyspozycji.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Ghana na MŚ:

Anglia: Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Madueke, Kane, Gordon

Ghana: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sulemana – Nuamah, Semenyo, Ayew

Kiedy mecz Anglia – Ghana?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Anglii i Ghany odbędzie się 23 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.

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