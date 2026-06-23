MŚ 2026: tabela grupy J po drugiej kolejce. Argentyna niszczy rywali

Reprezentacja Argentyny bez problemu zapewniła sobie awans do 1/16 finału po 2. kolejkach. W ostatniej serii gier o 2. miejsce powalczy Austria i Algieria. Oto tabela grupy J Mistrzostw Świata 2026.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Tabela grupy J MŚ 2026 po 2. kolejkach

Reprezentacja Argentyny jak przystało na faworyta oraz obrońcę tytułu bez większych problemów poradziła sobie w dwóch pierwszych meczach na mundialu. Leo Messi i spółka odnieśli dwa pewne zwycięstwa, dzięki czemu są pewni awansu do 1/16 finału. W ostatniej kolejce czeka nas zacięta walka Austrii z Algierią o zajęcie 2. miejsca w grupie i bezpośredni awans do fazy pucharowej.

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Argentyna w poniedziałek (22 czerwca) rywalizowała z Austrią, czyli w teorii z drugą najsilniejszą drużyną w grupie. Albicelestes długo nie mogli się przełamać, a Leo Messi zmarnował nawet rzut karny. Ostatecznie po dwóch golach 38-latka udało im się pokonać rywali (2:0).

Zdecydowanie więcej emocji było w meczu Jordania – Algieria. Niespodziewanie to Jordańczycy prowadzili przez większą część spotkania, ale nie potrafili dowieźć zwycięstwa do końca. Algieria odrobiła straty, zdobywając dwie bramki ze stałych fragmentów gry.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Argentyna 6 5:0 2. Austria 3 3:3 3. Algieria 3 2:4 4. Jordania 0 2:5

Argentyńczycy w meczu z Jordanią będą mogli dać odpocząć najlepszym piłkarzom, ponieważ awans mają już pewny. O 2. miejsce w grupie w bezpośrednim meczu zmierzą się Algieria i Austria. Jordania po dwóch porażkach odpadła z Mistrzostw Świata 2026.

Terminarz 3. kolejki grupy J MŚ 2026: