MŚ 2026: tabela grupy J po drugiej kolejce. Argentyna niszczy rywali

Tabela grupy J MŚ 2026 po 2. kolejkach
Reprezentacja Argentyny jak przystało na faworyta oraz obrońcę tytułu bez większych problemów poradziła sobie w dwóch pierwszych meczach na mundialu. Leo Messi i spółka odnieśli dwa pewne zwycięstwa, dzięki czemu są pewni awansu do 1/16 finału. W ostatniej kolejce czeka nas zacięta walka Austrii z Algierią o zajęcie 2. miejsca w grupie i bezpośredni awans do fazy pucharowej.
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Argentyna w poniedziałek (22 czerwca) rywalizowała z Austrią, czyli w teorii z drugą najsilniejszą drużyną w grupie. Albicelestes długo nie mogli się przełamać, a Leo Messi zmarnował nawet rzut karny. Ostatecznie po dwóch golach 38-latka udało im się pokonać rywali (2:0).
Zdecydowanie więcej emocji było w meczu Jordania – Algieria. Niespodziewanie to Jordańczycy prowadzili przez większą część spotkania, ale nie potrafili dowieźć zwycięstwa do końca. Algieria odrobiła straty, zdobywając dwie bramki ze stałych fragmentów gry.
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Argentyna
|6
|5:0
|2.
|Austria
|3
|3:3
|3.
|Algieria
|3
|2:4
|4.
|Jordania
|0
|2:5
Argentyńczycy w meczu z Jordanią będą mogli dać odpocząć najlepszym piłkarzom, ponieważ awans mają już pewny. O 2. miejsce w grupie w bezpośrednim meczu zmierzą się Algieria i Austria. Jordania po dwóch porażkach odpadła z Mistrzostw Świata 2026.
Terminarz 3. kolejki grupy J MŚ 2026:
- 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Algieria vs Austria
- 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Jordania vs Argentyna