MŚ 2026: tabela grupy J po drugiej kolejce. Argentyna niszczy rywali

07:19, 23. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Argentyny bez problemu zapewniła sobie awans do 1/16 finału po 2. kolejkach. W ostatniej serii gier o 2. miejsce powalczy Austria i Algieria. Oto tabela grupy J Mistrzostw Świata 2026.

Lionel Messi
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Tabela grupy J MŚ 2026 po 2. kolejkach

Reprezentacja Argentyny jak przystało na faworyta oraz obrońcę tytułu bez większych problemów poradziła sobie w dwóch pierwszych meczach na mundialu. Leo Messi i spółka odnieśli dwa pewne zwycięstwa, dzięki czemu są pewni awansu do 1/16 finału. W ostatniej kolejce czeka nas zacięta walka Austrii z Algierią o zajęcie 2. miejsca w grupie i bezpośredni awans do fazy pucharowej.

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Argentyna w poniedziałek (22 czerwca) rywalizowała z Austrią, czyli w teorii z drugą najsilniejszą drużyną w grupie. Albicelestes długo nie mogli się przełamać, a Leo Messi zmarnował nawet rzut karny. Ostatecznie po dwóch golach 38-latka udało im się pokonać rywali (2:0).

Zdecydowanie więcej emocji było w meczu Jordania – Algieria. Niespodziewanie to Jordańczycy prowadzili przez większą część spotkania, ale nie potrafili dowieźć zwycięstwa do końca. Algieria odrobiła straty, zdobywając dwie bramki ze stałych fragmentów gry.

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Argentyna65:0
2.Austria33:3
3.Algieria32:4
4.Jordania02:5

Argentyńczycy w meczu z Jordanią będą mogli dać odpocząć najlepszym piłkarzom, ponieważ awans mają już pewny. O 2. miejsce w grupie w bezpośrednim meczu zmierzą się Algieria i Austria. Jordania po dwóch porażkach odpadła z Mistrzostw Świata 2026.

Terminarz 3. kolejki grupy J MŚ 2026:

  • 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Algieria vs Austria
  • 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Jordania vs Argentyna