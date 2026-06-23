Jagiellonia bliska rozstania z kolejnym piłkarzem. Duży niewypał

11:30, 23. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Robert Bońkowski [X]

Jagiellonia Białystok szykuje kolejne rozstanie - prowadzi rozmowy z AZ Jacksonem na temat rozwiązania kontraktu. Robert Bońkowski twierdzi, że sam zawodnik chce zmienić otoczenie.

Adrian Siemieniec
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Miał zastąpić Imaza, kompletnie się nie sprawdził

Jagiellonia Białystok kontynuuje przebudowę kadrową. Drużynę opuściło już kilku zawodników, którzy byli do niej tylko wypożyczeni – między innymi Alex Pozo, Andy Pelmard, Samed Bazdar czy Bartłomiej Wdowik. Najważniejszą stratą jest natomiast odejście Afimico Pululu, z którym nie udało się dogadać w sprawie przedłużenia wygasającej umowy. Napastnik zdecydował, że to odpowiedni moment, aby spróbować swoich sił w innym miejscu. Jeszcze nie wybrał nowego pracodawcy, ale wszystko wskazuje na to, że opuści Ekstraklasę.

Jeśli chodzi o rozstania, na tym oczywiście nie koniec. Robert Bońkowski przekazał, że Jagiellonia prowadzi rozmowy z jednym ze swoich zawodników, a ich tematem jest przedwczesne rozwiązanie umowy. Chodzi o AZ Jacksona, którego transfer jest uważany za totalny niewypał.

Amerykaniec przechodził do Jagiellonii z nadziejami, że docelowo zastąpi Jesusa Imaza. Jednokrotny reprezentant kraju podczas półrocznego pobytu w Białymstoku rozegrał 11 spotkań i zanotował jedną asystę. Adrian Siemieniec niespecjalnie korzystał z jego usług, więc ten udał się zimą na wypożyczenie do rodzimego Vancouver.

Jackson nie będzie kontynuował przygody z Jagiellonią. Strony chcą doprowadzić do rozstania. Sam pomocnik uważa, że zmiana otoczenia będzie dla niego korzystna.

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