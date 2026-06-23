MŚ 2026: tabela grupy I po drugiej kolejce. Dominacja dwóch drużyn

Reprezentacja Francji oraz Norwegii ma komplet punktów po dwóch meczach. Tym samym zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Oto tabela grupy I Mistrzostw Świata 2026.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Tabela grupy I MŚ 2026 po 2. kolejkach

W grupie I Mistrzostw Świata 2026 wszystko stało się jasne już po 2. kolejkach. Reprezentacja Francji oraz reprezentacja Norwegii wygrała wszystkie dotychczasowe mecze, dzięki czemu na kolejkę przed końcem są już pewni awansu do fazy pucharowej. W ostatnim spotkaniu zmierzą się między sobą, walcząc o 1. miejsce i teoretycznie słabszego rywala w 1/16 finału.

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W nocy z poniedziałku na wtorek reprezentacja Francji mierzyła się z Irakiem. Spotkanie zostało przerwane z powodu burzy, ale nie przeszkodziło to Les Bleus w odniesieniu pewnego zwycięstwa. Kylian Mbappe i spółka pokonali rywali (3:0). Z kolei w hicie kolejki Norwegia rywalizowała z Senegalem. W meczu zobaczyliśmy grad goli, a ekipa ze Skandynawii wygrała (3:2).

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Francja 6 6:1 2. Norwegia 6 7:3 3. Senegal 0 3:6 4. Irak 0 1:7

Sytuacja w grupie I Mistrzostw Świata 2026 wygląda tak, że Francja zagra z Norwegią o 1. miejsce w grupie. Natomiast reprezentacja Senegalu powalczy z Irakiem o zajęcie 3. miejsca. Drużyna z Afryki będzie faworytem, a trzeba pamiętać, że 8 z 12 najlepszych drużyn z 3. miejsca również zapewni sobie awans do fazy pucharowej.

Terminarz 3. kolejki grupy I MŚ 2026: