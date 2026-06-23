Lewandowski wciąż bez klubu po odejściu z Barcelony. Oto powód

Robert Lewandowski ma na stole kilka opcji, ale nie wybrał jeszcze nowego klubu. Na kanale Meczyki.pl powód takiego stanu rzeczy ujawnił Roman Kołtoń. Okazuje się, że rynek stoi ze względu na Mistrzostwa Świata.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie wybrał nowego klubu. „Rynek stoi przez mundial”

Robert Lewandowski postanowił, że miniony sezon był jego ostatnim w FC Barcelonie. Kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca, nie zostanie przedłużony. Po czterech latach w Katalonii reprezentant Polski jest gotów podjąć nowe wyzwanie i spróbować sił w innej lidze. Na ten moment nie wiadomo, gdzie zagra, choć na brak ofert na pewno nie może narzekać. Faworytem pozostaje Chicago Fire.

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Nie tak dawno Lewandowski razem ze swoim zespołem udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Chicago spotkał się z trenerem zespołu oraz zarządem klubu. Wizyty w Wietrznym Mieście miała na celu rozwiać wątpliwości 37-latka przed wylotem do USA. Cały czas w grę wchodzi również Arabia Saudyjska, która również kusi napastnika. Bliski Wschód z pewnością kusi gigantycznymi zarobkami.

Ciężko powiedzieć, czy są jeszcze jakieś poważne oferty na stole. O oficjalnych propozycjach nie pojawiały się żadne informacje, ale pisano o zainteresowaniu z Włoch, Turcji, a nawet łączono go z Manchesterem United. Lewandowski nowego klubu jeszcze nie wybrał, a Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl ujawnił, dlaczego tak jest. Po rozmowie z menedżerem piłkarza okazało się, że rynek stoi przez mundial.

– Pisałem wczoraj z Tomaszem Zawiślakiem. Jedno zdanie mogę powiedzieć, które usłyszałem – rynek stoi ze względu na mundial – ujawnił Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

Wygląda więc na to, że Lewandowski wybierze nowy klub dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata, albo bliżej daty końca turnieju. Finał mundialu zaplanowano na niedzielę (19 lipca).