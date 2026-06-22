Wtorkowe typy na MŚ: Portugalia zmaże plamę? Anglia i Chorwacja ze zwycięstwami?

We wtorek 23 czerwca odbędą się mecze piłkarskiego Mundialu w grupach K oraz L. W poniższym tekście znajdziesz typy na trzy starcia: Portugalia kontra Uzbekistan, Anglia kontra Ghana oraz Panama kontra Chorwacja. Czego należy spodziewać się przy okazji wtorkowych meczów? Zobacz moje typy na MŚ!

fot. Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes w meczu z Demokratyczną Republiką Konga

Portugalia vs Uzbekistan. Typy bukmacherskie

Rywalizacja pomiędzy Portugalią a Uzbekistanem odbędzie się w Houston w stanie Teksas o godzinie 19:00. Drużyny te nie miały jeszcze okazji grać ze sobą, więc będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii.

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Portugalia: szansa na rehabilitację

Portugalczycy zanotowali bardzo nieudany start turnieju. W meczu z Demokratyczną Republiką Konga byli bowiem zdecydowanymi faworytami, lecz zamiast zwycięstwa musieli zadowolić się remisem 1:1. Podopieczni Roberto Martineza byli zdecydowanie częściej przy piłce, lecz niewiele z tego wynikało i choć objęli prowadzenie już w 6. minucie, to tuż przed przerwą dali sobie strzelić wyrównującego gola i nie odzyskali już przewagi. Sporym zawodem była też postawa Cristiano Ronaldo, który jest coraz mocniej i coraz bardziej otwarcie krytykowany nie tylko przez media, ale i partnerów z zespołu, co z pewnością nie sprzyja atmosferze w drużynie. Teraz Portugalia zagra z kolejnym rywalem teoretycznie o wiele słabszym od siebie, więc ma okazję na rehabilitację za wpadkę z 1. kolejki.

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Uzbekistan: przegrali, ale pokazali serce

Uzbekistan w ubiegłą środę zadebiutował na Mundialu. Na pierwszy ogień przyszło mu rywalizować z Kolumbią, więc trudno było postrzegać go jako faworyta. Przez spory czas zespół trenera Fabio Cannavaro utrzymywał stan remisowy i nawet mimo utraty gola na pięć minut przed przerwą, zdołał wyrównać w 60. minucie. Finalnie Uzbecy nie przetrwali jednak naporu i stracili dwie bramki, lecz nie mogą mieć do siebie zbyt dużych pretensji, wszak zostawili wiele serca na murawie. Teraz czeka ich najtrudniejsze starcie w grupie, w którym na papierze nie mają zbyt dużych szans na sukces. W rywalizacji z żądną zwycięstwa Portugalią urwanie choćby punktu stanowiłoby dla Uzbekistanu ogromny sukces.

Portugalia Uzbekistan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 22:09

Co obstawiam?

Niekwestionowanym faworytem tego pojedynku powinna być drużyna Portugalii. Zarówno doświadczenie obu zespołów, jak i kształt ich kadr nie pozostawia wątpliwości, która z ekip jest silniejsza, więc każdy inny wynik niż zwycięstwo Portugalczyków byłby sensacją. Mimo to nie zdecyduję się tutaj typować wygranej Portugalii, a zamiast tego pójdę w powyżej 5.5 celnego strzału tej drużyny. W tym meczu ekipa trenera Martineza powinna regularnie atakować bramkę Uzbekistanu, po którym należy spodziewać się defensywnej postawy. Z tego powodu sądzę, że warto pochylić się nad takim właśnie zakładem, który w STS dostępny jest po kursie 1.40.

STS 1.40 Portugalia wykona powyżej 5.5 celnego strzału Zagraj!

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Anglia vs Ghana. Mundial typy

Drugi omawiany dziś mecz odbędzie się o 22:00 naszego czasu na stadionie w Foxborough niedaleko Bostonu w Massachusetts. Po raz ostatni Anglii i Ghany grały ze sobą towarzysko w 2011 roku, kiedy to padł remis 1:1.

Anglia: pierwszy krok do mistrzostwa?

Synowie Albionu do każdego Mundialu pochodzą jako jedni z faworytów do złota. Mimo to tytuł mistrzów świata udało im się zdobyć tylko raz – w 1966 roku – i każdy następny występ kończył się dla nich mniejszym lub większym rozczarowaniem. Tegoroczną edycję najważniejszego piłkarskiego turnieju Anglicy rozpoczęli śpiewająco, bo od zwycięstwa 4:2 z najtrudniejszym grupowym rywalem, Chorwacją. Podopieczni trenera Thomasa Tuchela pokazali ogromną siłę rażenia w ataku, wykonując na chorwacką bramkę aż 11 celnych uderzeń. Dziś oczywistym celem Anglii będzie zwycięstwo, które pozwoli na zapewnienie sobie gry w 1/16 finału.

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Ghana: teraz będzie trudniej

Ghana w ostatnich latach jest stałym bywalcem turnieju o mistrzostwo świata, wszak od 2006 roku na Mundialu nie zagrała tylko raz. Swój największy sukces osiągnęła w 2010 roku w Republice Południowej Afryki, gdzie doszła do ćwierćfinału. W Katarze cztery lata temu zatrzymała się natomiast na fazie grupowej. Teraz Czarne Gwiazdy powinny walczyć o drugie miejsce w grupie, do czego udało im się wykonać pierwszy krok, pokonując 1:0 Panamę. Po wyrównanym meczu drużyna trenera Carlosa Queiroza zdobyła zwycięskiego gola w 10. doliczonej minucie drugiej połowy i mimo zwycięstwa nieco rozczarowała swoim stylem. Jeżeli chce powalczyć o jedną z dwóch pierwszych lokat w grupie, musi poprawić swoją organizację gry w ataku i musi zrobić to już w nadchodzącym meczu z Anglią.

Anglia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 22:09

Co obstawiam?

Wyraźnym faworytem tego pojedynku będzie Anglia. Synowie Albionu dość pewnie pokonali bowiem Chorwację na start turnieju, z kolei Ghana mocno męczyła się z teoretycznie najsłabszym w grupie zespołem Panamy, strzelając gola w samej końcówce i unikając rozczarowania. Teraz o powiększenie dorobku punktowego powinno być Ghańczykom zgoła trudniej, dlatego obstawiam tutaj wygraną Anglii oraz under 4.5 gola. Sądzę, że grająca raczej defensywnie ekipa z Afryki nie porzuci swojego stylu gry, dlatego nie spodziewam się otwarcia worka z bramkami. W STS taką kombinację typów można zagrać w BetBuilderze, gdzie kurs to 1.49.

STS 1.49 BetBuilder: Anglia wygra i poniżej 4.5 gola Zagraj!

Panama vs Chorwacja. Moje typy

Na koniec przyjrzymy się drugiemu meczowi z grupy L, a więc rywalizacji Panamy z Chorwacją. Pojedynek ten rozegrany zostanie o godzinie 1:00 czasu polskiego w Toronto. Będzie to pierwsze starcie pomiędzy tymi zespołami.

Panama: sekundy od historycznego punktu

Reprezentacja Panamy bierze udział w swoim drugim Mundialu w historii. W 2018 roku Panamczycy odpadli już w fazie grupowej i nie zdobyli nawet punktu, więc do tegorocznego Mundialu przystąpili z zadaniem zdobycia przynajmniej pierwszego, historycznego punktu. Byli już bardzo blisko dokonania tej sztuki, ponieważ stoczyli wyrównany bój z Ghaną, w którym jednak dali sobie strzelić gola w samej końcówce i zeszli z placu gry z pustymi rękoma. Ich szanse na uniknięcie powtórki z Mundialu z Rosji są już bardzo niewielkie, ponieważ teraz zmierzą się oni z Chorwacją, a potem z Anglią, które są zespołami o wiele mocniejszymi niż Ghana. Z drugiej strony Panama gra bardzo odważnie i bez kompleksów, dlatego może wyjść na plac gry bez większej presji.

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Chorwacja: najtrudniejsze za nimi

Chorwaci przystąpili do Mundialu jako brązowi medaliści sprzed czterech lat, a także zdobywcy dwóch z rzędu medali mistrzostw świata. Z tego powodu oczekiwania przed tym turniejem były spore i są takie dalej nawet mimo porażki 2:4 z Anglią w 1. kolejce fazy grupowej. Podopieczni Zlatko Dalicia zagrali dobrą pierwszą połowę z Anglikami, po której był remis 2:2. Po przerwie dali się jednak zdominować, szybko stracili gola i nie byli już w stanie odzyskać kontroli nad meczem. Mimo porażki Hrvatska ma dalej spore szanse na wywalczenie awansu, ponieważ czekają ją mecze z teoretycznie słabszymi rywalami. Z tego właśnie powodu wszyscy w kraju oczekują od swoich pupili zwycięstw w nadchodzących dwóch meczach fazy grupowej.

Panama Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 22:10

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że faworytami tej rywalizacji będą Chorwaci. Panama to teoretycznie najsłabszy zespół grupy L, dlatego ewentualna zdobycz punktowa tej drużyny nosiłaby znamiona ogromnej niespodzianki. Typując ten mecz, obstawiam dość bezpieczny zakład, a mianowicie brak porażki Chorwacji oraz powyżej 1.5 gola. Dlaczego akurat over? Przede wszystkim dlatego, że jedni i drudzy preferują ofensywny futbol, więc sądzę, że bez problemu powinniśmy obejrzeć w tym meczu przynajmniej dwa gole. Kurs na takie połączenie typów to 1.39, dlatego warto właśnie w ten sposób zamknąć wtorkowy kupon na mecze Mundialu.

STS 1.39 BetBuilder: Chorwacja nie przegra i powyżej 1.5 gola Zagraj!

Mój kupon na wtorek 23 czerwca

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