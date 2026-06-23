Portugalia bez zmian po bolesnej wpadce? Przewidywane składy na mecz z Uzbekistanem

Portugalia we wtorek zmierzy się z Uzbekistanem. Po ostatniej wpadce koniecznie musi zdobyć trzy punkty. Przedstawiamy przewidywane składy na mecz grupy K.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Ruben Dias

Martinez posadzi Ronaldo? Nie ma na to szans

Reprezentacja Portugalii ma za sobą bolesną wpadkę w rywalizacji z Demokratyczną Republiką Konga. Tylko remis w tym starciu sprawia, że europejski gigant jest pod dużą presją i we wtorek koniecznie musi ograć Uzbekistan. W przeciwnym wypadku o awans zagra z Kolumbią, która na papierze jest najmocniejszym przeciwnikiem w grupie K.

Oczywiście trudno sobie wyobrazić inny rezultat, niż pewne zwycięstwo Portugalczyków. Dysponują zdecydowanie mocniejszą kadrą i mają w swoim składzie nazwiska z najwyższej półki. Dla wielu to wręcz faworyt do wygrania mistrzostw świata, natomiast na przestrzeni ostatnich dni zdarzyło się wiele złego. Czy będzie miało to przełożenie na boiskową postawę?

Mimo ostatniej wpadki, Roberto Martinez raczej nie zamiesza w wyjściowej jedenastce. Przewidywani do gry są ci sami piłkarze, którzy nie sprostali wyzwaniu w pierwszej kolejce. W ataku oczywiście powinien wystąpić Cristiano Ronaldo – mimo słabej formy to dalej najgroźniejszy w polu karnym portugalski piłkarz.

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Mecz Portugalia – Uzbekistan rozpocznie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 19:00.

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Uzbekistan

Portugalia: Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Silva, Ronaldo, Neto

Uzbekistan: Yusupov, Alizhonov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Nasrullaev, Fayzullaev, Shukurov, Mozgovoy, Urunov, Shomurodov