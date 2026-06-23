Real Madryt szykuje kolejny ruch. Mourinho wskazał konkretne nazwisko

Real Madryt nie zamierza kończyć przebudowy defensywy po letnich wzmocnieniach. Według najnowszych doniesień Jose Mourinho naciska na sprowadzenie kolejnego środkowego obrońcy i ma już swojego faworyta.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce obrońcę Benfiki

Real Madryt od kilku miesięcy pracuje nad wzmocnieniem linii defensywnej. Sprowadzenie Ibrahimy Konate miało rozwiązać najważniejsze problemy kadrowe, jednak wygląda na to, że w klubie nie wszyscy są przekonani, że to wystarczy przed nowym sezonem.

Według informacji Defensa Central Jose Mourinho chce, aby Królewscy pozyskali także Tomasa Araujo. Portugalski szkoleniowiec od dłuższego czasu obserwuje rozwój 24-letniego stopera Benfiki i uważa go za zawodnika gotowego do gry na najwyższym poziomie. Zdaniem Mourinho obrońca mógłby nie tylko zwiększyć rywalizację w składzie, ale również stać się ważną postacią zespołu w kolejnych latach.

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Poszukiwania defensora nabrały znaczenia po komplikacjach związanych z innymi kandydatami. Kontuzja Nico Schlotterbecka oraz wysokie oczekiwania finansowe dotyczące Alessandro Bastoniego sprawiły, że władze Realu zaczęły analizować alternatywne rozwiązania. W efekcie Araujo znalazł się znacznie wyżej na liście potencjalnych celów transferowych.

Ostateczna decyzja będzie jednak uzależniona od sytuacji kadrowej. Klub nadal analizuje możliwe odejścia, które mogłyby zrobić miejsce dla kolejnego środkowego obrońcy. Istotną rolę może odegrać także przyszłość Raula Asencio. Według doniesień Mourinho nie postrzega wychowanka jako kluczowego elementu swojej długoterminowej wizji zespołu.

Dopiero po uporządkowaniu obecnej kadry Real będzie mógł przejść do konkretnych działań na rynku. Niewykluczone jednak, że Tomas Araujo stanie się jednym z najważniejszych tematów transferowych w Madrycie podczas kolejnych tygodni letniego okna.