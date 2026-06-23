Haaland nie zaskoczył. Taki plan miał Senegal

Erling Haaland popisał się dubletem w drugim meczu fazy grupowej MŚ 2026. Chociaż Senegal przegrał z Norwegią, to Ismail Jakobs i Pape Thiaw przyznali, że gwiazdor rywali wcale ich nie zaskoczył.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ismail Jakobs i Erling Haaland

Haaland nie dał się zatrzymać. „Dobrze go znamy”

Po dwóch spotkaniach Erling Haaland ma na koncie cztery gole – reprezentant Norwegii zdobył po dwie bramki w meczach z Irakiem i Senegalem. Lwy Terangi nie znalazły sposobu na zatrzymanie snajpera przeciwników.

– To jeden z najlepszych napastników na świecie, więc gra przeciwko niemu jest bardzo wymagająca. Przez większą część meczu bardzo trudno było go zatrzymać, co mogliście zobaczyć – przyznał Ismail Jakobs, defensor Senegalu.

– Nie było żadnych niespodzianek. Przeanalizowaliśmy ich grę. Łatwo jest powiedzieć, że powinniśmy postąpić inaczej, ale dobrze znamy Haalanda. Nie trzeba go przedstawiać. Nie mieliśmy planu przeciwko Haalandowi, ale przeciwko reprezentacji Norwegii. Musimy skupić się na sobie i wyciągnąć wnioski z tego meczu – mówił selekcjoner Pape Thiaw w rozmowie z Nettavisen.

W ostatniej kolejce fazy grupowej MŚ Senegal zmierzy się z Irakiem. To spotkanie odbędzie się 26 czerwca. Start tego pojedynku zaplanowano na godzinę 21:00.