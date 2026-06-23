W tym klubie może grać Rashford w przyszłym sezonie

Marcus Rashford nie wie, jaka czeka go przyszłość. Barcelona go nie wykupiła, więc wróci do Man United. Stamtąd ma jednak szybko odejść. Serwis The iPaper informuje, że Anglika rozważa Tottenham.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham myśli o transferze Rashforda

Marcus Rashford od ponad roku nie potrafi nigdzie zagrzać dłużej miejsca. Zimą 2025 roku został wypożyczony do Aston Villi, ale spędził tam tylko sześć miesięcy. Dwanaście miesięcy temu Mnachester United oddał go na wypożyczenie do FC Barcelony. Wydawało się, że Anglik pozostanie na Camp Nou. Katalończycy mieli opcje wykupu, z której jednak nie skorzystali.

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W efekcie Rashford musi poszukać nowego klubu, chyba że zdecyduje się kontynuować karierę na Old Trafford. Michael Carrick jest gotów dać mu szansę podczas okresu przygotowawczego. Na ten moment nie wiadomo, jak na taki scenariusz zapatruje się sam piłkarz.

Z drugiej strony 28-latek cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Pojawiały się między innymi plotki o możliwym przejściu do Bayernu Monachium, Arsenalu czy powrocie do Aston Villi. Do gry wkroczył jeszcze jeden klub. Z doniesień serwisu The iPaper wynika, że zawodnikiem interesuje się Tottenham. Dużym fanem skrzydłowego jest Roberto De Zerbi, trener Spurs.

Problem w tym, że Tottenham nie chce płacić 40 milionów funtów. Na tyle właśnie wycenił reprezentanta Anglii Manchester United. Koguty chcą usiąść do rozmów z 20-krotnym mistrzem Anglii, żeby wynegocjować niższą i bardziej przystępną cenę.

Rashford w minionym sezonie spisywał się naprawdę dobrze. W barwach Barcelony rozegrał 49 meczów, w których strzelił 14 bramek i zanotował 14 asyst.