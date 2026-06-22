Jordania – Algieria: typy i kursy. Mecz za sześć punktów w grupie J

Jordania - Algieria: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Pro Shots/ Alamy Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Jordania Algieria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 19:17

Jordania – Algieria: typy bukmacherskie

23 czerwca w godzinach porannych czeka nas mecz kończący drugą kolejkę w grupie J mistrzostw świata 2026. Na Levi Stadium w Santa Klarze na boisko wybiegną Jordania oraz Algieria. Zespoły te nie zdobyły dotychczas żadnego punktu. Kolejne takie zdarzenie oznaczać będzie dla jednej z drużyn właściwie koniec szans na kontynuowanie gry w fazie pucharowej. Za faworyta uchodzą Algierczycy, chociaż Jordania postara się sprawić niespodziankę. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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Jordania – Algieria: ostatnie wyniki

Jordania na zwycięstwo czeka od 15 grudnia ubiegłego roku i wygranej 1:0 z Arabią Saudyjską. Na domiar złego reprezentanci Jordanii tuż przed mundialem doznali porażki w meczach towarzyskich ze Szwajcarią (1:4) oraz Kolumbią (0:2). Brak formy było widać także w pierwszej kolejce mistrzostw świata. Efektem była porażka 1:3 z Austrią.

Po pierwszej serii gier mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku zadowolona nie może być również Algieria. Przed turniejem miała ona serię czterech spotkań bez porażki. Do serii tej wliczało się między innymi zwycięstwo 1:0 z Holandią. Tak dobrze nie było już na mistrzostwach świata, gdzie wyraźnie lepsza okazała się Argentyna (0:3).

Jordania – Algieria: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą dotychczas tylko raz. Pojedynek z 30 maja 2004 roku miał charakter towarzyski. Nie wyłoniono wówczas zwycięzcy, ponieważ Algieria zremisowała z Jordanią 1:1.

Jordania – Algieria: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Algierię, czego dowodzi kurs 1.52. Współczynnik na remis to 4.30. Z kolei wygraną Jordanii możesz zagrać po kursie 6.25.

Jordania Algieria 6.25 4.30 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 19:17

Jordania – Algieria: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Jordanii

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Jordania – Algieria: przewidywane składy

Jordania: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari

Algieria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Gouiri, Maza

Jordania – Algieria: transmisja meczu

Pojedynek między Jordanią a Algierią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się we wtorek (23 czerwca) o godzinie 05:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Rafał Kędzior oraz Łukasz Gikiewicz.

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