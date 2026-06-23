Na tych stadionach Polska zagra w Lidze Narodów. Wybrano dwa miasta

Reprezentacja Polski do końca roku zagra w Lidze Narodów trzy mecze jako gospodarz. Mateusz Ligęza z Radia ZET poinformował, na jakich stadionach wystąpią Biało-Czerwoni.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

PGE Narodowy i Tarczyński Arena – tam zagra reprezentacja Polski

Obecnie trwają Mistrzostwa Świata 2026, ale bez udziału reprezentacji Polski. Na kolejne mecze z udziałem Biało-Czerwonych musimy poczekać aż do września, gdy wystartuje Liga Narodów. Tym razem zgrupowanie będzie inne od tych, jakie widzieliśmy w poprzednich latach. Zamiast dwóch osobnych przerw na kadrę we wrześniu i październiku, będzie jedno dłuższe zgrupowanie.

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Podopieczni Jana Urbana na przełomie września i października zagrają cztery mecze, z czego dwa spotkania odbędą się w Polsce. Mateusz Ligęza z Radia ZET poinformował, na jakich stadionach wystąpi reprezentacja Polski. Z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią zagrają na PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei ze Szwecją zmierzą się na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Nie jest to jeszcze potwierdzone przez PZPN.

Stadiony w Polsce, na których zagra reprezentacja w Lidze Narodów:

25 września 2026 – Bośnia i Hercegowina (PGE Narodowy, Warszawa)

2 października 2026 – Rumunia (PGE Narodowy, Warszawa)

17 listopada 2026 – Szwecja (Tarczyński Arena, Wrocław)

Oprócz domowych spotkań Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją (28 września) oraz z Bośnią i Hercegowiną (5 października). Natomiast w listopadzie zmierzą się na wyjeździe z Rumunią (14 listopada). Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni zagrają w dywizji B Ligi Narodów.