Amorim spotka się z gwiazdą. Od tego zależy gra w Milanie

Luka Modrić nadal nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Choć jego kontrakt z Milanem wygasa wraz z końcem czerwca, szanse na pozostanie w klubie wciąż pozostają realne.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Modrić może zostać w Milanie

Luka Modrić skupia się obecnie wyłącznie na reprezentacji Chorwacji i swoim ostatnim mundialu w karierze. Doświadczony pomocnik chce pomóc drużynie odwrócić niekorzystną sytuację po porażce z Anglią i dopiero po zakończeniu turnieju wróci do rozmów dotyczących klubowej przyszłości.

Według informacji „La Gazzetta dello Sport” chorwacki pomocnik nie zamknął jeszcze drzwi przed dalszą grą w Milanie. Mimo rozczarowania zakończeniem sezonu oraz odejściem dwóch ważnych postaci, Massimiliano Allegriego i Igliego Tare, nadal rozważa pozostanie na San Siro.

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Na decyzję zawodnika wpływa kilka czynników. Modrić i jego rodzina dobrze odnaleźli się w Mediolanie, a komfort życia poza boiskiem ma dla niego coraz większe znaczenie. Jednocześnie brak awansu Milanu do Ligi Mistrzów pozostaje poważnym argumentem przeciwko dalszej współpracy. Chorwat liczył na możliwość rywalizacji na najwyższym europejskim poziomie również w końcowej fazie swojej kariery.

Istotną rolę może odegrać planowana rozmowa z nowym trenerem Rubenem Amorimem. W klubie widzą w Modriciu jednego z liderów szatni i zawodnika, który nadal może odgrywać ważną rolę w drużynie. Jednocześnie wszyscy zdają sobie sprawę, że przy zbliżających się 41. urodzinach nie będzie już w formie fizycznej na najwyższym poziomie.