Ronaldo musi pomóc Portugalii. Kolejna wpadka będzie niewybaczalna

Reprezentacja Portugalii we wtorkowy wieczór zmierzy się z Uzbekistanem. Chce zmazać plamę po ostatniej wpadce i koniecznie musi zdobyć trzy punkty. Ten mecz może zadecydować o jej awansie do fazy pucharowej.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Portugalii

Portugalia musi opanować kryzys. Awans zagrożony

Reprezentacja Portugalii przed startem turnieju uchodziła za jednego z faworytów do jego wygrania. Wciąż należy do grona głównych kandydatów, ale jej pierwszy mecz przeciwko Demokratycznej Republice Konga pokazał, że wcale nie będzie tak łatwo. Mimo gwiazd w składzie, rywal postawił trudne warunki i zdobył cenny punkt. Ten remis to mocno niekorzystny wynik dla Portugalczyków, bowiem teraz znaleźli się pod presją wyniku. Jeśli we wtorek nie zwyciężą, o awans do fazy pucharowej będą walczyć z Kolumbijczykami, czyli na papierze najmocniejszym rywalem w grupie.

Dodatkowo, wokół portugalskiej drużyny narasta w ostatnich dniach bardzo niezdrowa atmosfera. W centrum burzy znajduje się postać Crisitano Ronaldo, uwielbiana przez kibiców, a jednocześnie niekoniecznie w tym momencie pomagająca swoim kolegom z boiska. Legendarny napastnik w poprzednim spotkaniu zaprezentował się dość mizernie, natomiast Roberto Martinez oczywiście nie zdecyduje się na zmiany w wyjściowym składzie i nie posadzi go na ławce rezerwowych.

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We wtorek Portugalczykom przyjdzie zmierzyć się z Uzbekistanem, czyli outsiderem grupy K. W pierwszej kolejce najbliżsi rywale europejskiej potęgi przegrali z Kolumbią 1-3. Nie mieli w tym meczu zbyt wiele do powiedzenia – Kolumbijczycy prezentowali się zdecydowanie lepiej, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Czy Uzbekistan ma na co liczyć w rywalizacji z Portugalią? W zasadzie przeciwnik może przeszkodzić sobie sam, ale jeśli zagra na optymalnym poziomie, nie powinien mieć problemów z osiągnięciem zwycięstwa. Różnica jakościowa jest zbyt duża, aby dało się to skutecznie odrobić wolą walki oraz zaangażowaniem. Portugalia będzie ponadto mocno zmotywowana, aby wygrać, ponieważ w innym wypadku kwestia awansu do fazy pucharowej mocno się skomplikuje.

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Portugalia nie chce zostawiać wszystkiego na ostatni mecz

W Portugalii mają świadomość, że o wygraną w starciu z Kolumbią będzie wyjątkowo ciężko, dlatego nie chcą, by kwestia awansu do fazy pucharowej pozostała otwarta. Wystarczy ograć we wtorek Uzbekistan, bowiem z czterema punktami na koncie nawet awans z trzeciego miejsca jest w zasadzie przesądzony.

Dla Uzbekistanu to natomiast mecz o być albo nie być jeszcze na tych mistrzostwach. Druga porażka może odebrać nadzieje na trzecie miejsce, choć tu istotny będzie jeszcze rezultat starcia Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga.

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Ronaldo groźny tylko w polu karnym. Kto mu dostarczy piłkę?

W meczu z Demokratyczną Republiką Konga Ronaldo nie zachwycił, ale trzeba też przyznać, że zabrakło mu wsparcia ze strony drużynowych kolegów. Bruno Fernandes bije rekordy asyst w Premier League, ale jego dotychczasowa dyspozycja na mistrzostwach świata pozostawia wiele do życzenia. Z jego strony nie było wystarczająco kreatywności, podobnie zresztą jak ze strony Vitinhi, Bernardo Silvy czy Joao Nevesa. Portugalia dysponuje znakomitym środkiem pola, natomiast nie było tego widać na murawie. Nie ulega wątpliwościom, że Ronaldo to wciąż najgroźniejsza broń Portugalczyków w polu karnym rywala, lecz musi być odpowiednio wykorzystany, aby dać konkretny efekt w postaci goli.

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Uzbekistan na MŚ:

Portugalia: Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Silva, Ronaldo, Neto

Uzbekistan: Yusupov, Alizhonov, Khusanov, Abdullaev, Urozov, Nasrullaev, Fayzullaev, Shukurov, Mozgovoy, Urunov, Shomurodov

Kiedy mecz Portugalia – Uzbekistan?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Portugalii i Uzbekistanu odbędzie się 23 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.