Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (23.06/24.06)

07:40, 23. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się powoli do końca fazy grupowej. Na koniec 2. kolejki czekają kibiców jeszcze cztery mecze. Do akcji wróci m.in. Portugalia, Anglia oraz Chorwacja.

Cristiano Ronaldo
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (23.06.2026)

We wtorek (23 czerwca) odbędą się jeszcze dwa mecze na Mistrzostwach Świata 2026. Do akcji wkroczy reprezentacja Portugalii, która po wpadce z DR Konga będzie szukać okazji do zrehabilitowania się za nieudany start na mundialu. Cristiano Ronaldo i spółka tylko zremisowali z drużyną z Afryki (1:1). Zwycięstwo jest więc potrzebne, żeby myśleć o 1. miejscu w grupie. Na stadionie w Houston zmierzą się z Uzbekistanem, który przegrał kilka dni temu z Kolumbią (1:3).

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Drugi mecz w godzinach wieczornych to rywalizacji w grupie L pomiędzy Anglią a Ghaną. Obie drużyny mają na swoim koncie komplet punktów po pierwszej kolejce. Synowie Albionu pokonali Chorwację (4:2), a Afrykańczycy wygrali z Panamą (1:0).

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
23 czerwca19:00KPortugalia – UzbekistanHoustonTVP2, TVP Sport, SPORT.TVP.PL
23 czerwca22:00LAnglia – GhanaFoxboroughTVP1, TVP Sport, SPORT.TVP.PL

Jutrzejsze mecze mistrzostw świata (24.06.2026)

W nocy z wtorku na środę (23/24 czerwca) kibice będą mogli zobaczyć dwa mecze. Najpierw Panama zmierzy się z Chorwacją, a więc spotkają się dwie drużyny, które przegrały pierwsze spotkanie. Zwycięstwo będzie kluczowe w kontekście walki o wyjście z grupy.

Nad ranem o godzinie 4:00 odbędzie się mecz Kolumbia – DR Konga. W przypadku zespołu z Ameryki Południowej wygrana zapewni im awans do 1/16 finału. Natomiast ekipa z Afryki postara się sprawić jeszcze jedną niespodziankę i znów urwać punkty faworytowi.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
24 czerwca01:00LPanama – ChorwacjaTorontoTVP2, TVP Sport, SPORT.TVP.PL
24 czerwca04:00KKolumbia – DR KongaGuadalajaraTVP1, TVP Sport, SPORT.TVP.PL