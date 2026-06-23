Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (23.06/24.06)

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (23.06.2026)
We wtorek (23 czerwca) odbędą się jeszcze dwa mecze na Mistrzostwach Świata 2026. Do akcji wkroczy reprezentacja Portugalii, która po wpadce z DR Konga będzie szukać okazji do zrehabilitowania się za nieudany start na mundialu. Cristiano Ronaldo i spółka tylko zremisowali z drużyną z Afryki (1:1). Zwycięstwo jest więc potrzebne, żeby myśleć o 1. miejscu w grupie. Na stadionie w Houston zmierzą się z Uzbekistanem, który przegrał kilka dni temu z Kolumbią (1:3).
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Drugi mecz w godzinach wieczornych to rywalizacji w grupie L pomiędzy Anglią a Ghaną. Obie drużyny mają na swoim koncie komplet punktów po pierwszej kolejce. Synowie Albionu pokonali Chorwację (4:2), a Afrykańczycy wygrali z Panamą (1:0).
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|23 czerwca
|19:00
|K
|Portugalia – Uzbekistan
|Houston
|TVP2, TVP Sport, SPORT.TVP.PL
|23 czerwca
|22:00
|L
|Anglia – Ghana
|Foxborough
|TVP1, TVP Sport, SPORT.TVP.PL
Jutrzejsze mecze mistrzostw świata (24.06.2026)
W nocy z wtorku na środę (23/24 czerwca) kibice będą mogli zobaczyć dwa mecze. Najpierw Panama zmierzy się z Chorwacją, a więc spotkają się dwie drużyny, które przegrały pierwsze spotkanie. Zwycięstwo będzie kluczowe w kontekście walki o wyjście z grupy.
Nad ranem o godzinie 4:00 odbędzie się mecz Kolumbia – DR Konga. W przypadku zespołu z Ameryki Południowej wygrana zapewni im awans do 1/16 finału. Natomiast ekipa z Afryki postara się sprawić jeszcze jedną niespodziankę i znów urwać punkty faworytowi.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|24 czerwca
|01:00
|L
|Panama – Chorwacja
|Toronto
|TVP2, TVP Sport, SPORT.TVP.PL
|24 czerwca
|04:00
|K
|Kolumbia – DR Konga
|Guadalajara
|TVP1, TVP Sport, SPORT.TVP.PL