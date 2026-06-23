Debiutant walczył o niespodziankę. Zdecydowały stałe fragmenty [WIDEO]

07:01, 23. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jordania - Algieria to mecz w 2. kolejce fazy grupowej MŚ 2026. Na Levi’s Stadium padły łącznie trzy bramki - dwie po stałych fragmentach gry.

Jordania - Algieria
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jordania - Algieria

Jordania – Algieria: debiutant rozpoczął strzelanie, ale przegrał w powietrzu

Zarówno Jordania, jak i Algieria przegrały swoje pierwsze spotkania na MŚ 2026. Podopieczni Jamala Sellamiego nie sprostali Austrii, natomiast drużyna Vladimira Petkovicia przegrała z Argentyną. Dlatego pojedynek Levi’s Stadium w Santa Clara w stanie Kalifornia miał ogromne znaczenie dla obu rywalizujących zespołów.

Bramka otwierająca wynik meczu padła w 36. minucie. Mousa Tamari skiksował w polu karnym, jednak Nizar Al Rashdan już się nie pomylił i posłał piłkę do siatki. Luca Zidane był bliski skutecznej interwencji, jednak nie zdołał zatrzymać tego strzału. Jordania zeszła na przerwę z korzystnym dla siebie rezultatem.

Po zmianie stron Algieria podkręciła tempo gry i wyprowadzała kolejne ataki. Jednak na posterunku był Yazeed Abulaila, który imponował nie tylko na linii, ale także na przedpolu. Wszystko zmieniło się w 69. minucie. Riyad Mahrez znakomicie dorzucił z narożnika boiska, a Nadir Benbouali popisał się celną główką i doprowadził do wyrównania.

W 82. minucie Lisy Pustyni wyszły na prowadzenie. I uczyniły to po stałym fragmencie gry. Amine Gouiri urwał się obrońcom, uprzedził Mohannada Abu Tahę i zaskoczył Abulailę uderzeniem z najbliżej odległości.

Algieria pokonała Jordanię i po dwóch kolejkach ma na koncie trzy punkty. Zespół Vladimira Petkovicia w ostatniej serii gier zmierzy się z Austrią w meczu o drugie miejsce w grupie J.

Jordania – Algieria 1:2 (1:0)

Al Rashdan 36′ – Benbouali 69′, Gouiri 82′

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