Kane i Bellingham znów dadzą wygraną? Przewidywane składy na mecz Anglia – Ghana

Anglia zagra we wtorek z Ghaną o awans do fazy pucharowej. Ekipa Thomasa Tuchela ma za sobą bardzo dobry mecz z Chorwacją. Na kogo tym razem postawi selekcjoner?

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Poważne wyzwanie dla Argentyny. Austria urwie jej punkty?

Reprezentacja Anglii przed kilkoma dniami pokonała w hicie Chorwację 4-2. Zaprezentowała ofensywną, skuteczną piłkę i w pełni zasłużenie ograła rywala z najwyższej półki. Thomas Tuchel trafił z planem na mecz i pokazał, że Synowie Albionu mogą grać atrakcyjnie dla oka, osiągając przy tym zamierzony rezultat. Znakomicie w tym spotkaniu spisywał się Harry Kane, który dwukrotnie trafił do siatki.

We wtorek Anglicy zagrają z Ghaną, która też ma na koncie trzy punkty. To mecz, którego stawką jest awans do fazy pucharowej. Anglia oczywiście przystąpi do niego jako wyraźny faworyt.

Na kogo tym razem postawi Tuchel? Wydaje się, że może obejdzie się bez zmian w wyjściowej jedenastce. Do pierwszego składu na pewno puka Marcus Rashford, który przeciwko Chorwatom trafił do siatki, natomiast selekcjoner raczej tak szybko nie zrezygnuje z dotychczasowych założeń.

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Mecz Anglia – Ghana rozpocznie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 22:00.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Ghana

Anglia: Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Madueke, Kane, Gordon

Ghana: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sulemana – Nuamah, Semenyo, Ayew