Reprezentacja Anglii zmierzy się z Chorwacją w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Thomas Tuchel i Zlatko Dalić odkryli karty. Oto składy na mecz Anglia - Chorwacja.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Oficjalne składy na mecz Anglia – Chorwacja

Jedno z najciekawszych spotkań fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 to starcie Anglia – Chorwacja w ramach 1. kolejki grupy L. Faworytem spotkania, które odbędzie się na stadionie At&T Stadium będzie drużyna Synów Albionu. Starcie rozpocznie się o godzinie 22:00 w środę (17 czerwca). Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie Clement Turpin z Francji.

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Thomas Tuchel, czyli selekcjoner Anglików zaskoczył przed mundialem, rezygnując z takich gwiazd jak Cole Palmer czy Trent Alexander-Arnold. Skład na mecz z Chorwacją raczej nie zaskakuje, choć pojawiła się niespodzianka od pierwszej minuty. Na ławce usiadł Marc Guehi, a od początku zagra Ezri Konsa. Ponadto na boisku znajdą się m.in. Harry Kane, Jude Bellingham czy Declan Rice.

Po stronie Chorwacji mamy mieszankę młodości z doświadczeniem. Zobaczymy m.in. weteranów jak Ivan Perisić czy Luka Modrić, ale także młode twarze jak Luka Vusković, Martin Baturina czy Petar Sucić.

Oficjalne składy na mecz Anglia – Chorwacja:

Anglia: Pickford – Konsa, O’Reilly, Stones, James – Rice, Anderson, Bellingham – Gordon, Kane, Madueke

Chorwacja: Livaković – Stanisić, Vardiol, Sutalo, Vusković – Modrić, Pasalić, Baturina, Sucić – Perisić, Musa