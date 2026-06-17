Messi pobił rekord. Z kolei Ronaldo postawił kropkę nad „i” w największym sporze piłki

Lionel Messi zachwycił na inaugurację mistrzostw świata 2026. Po jego hat-tricku z Algierią wyjątkowy hołd oddał mu Ronaldo, nie szczędząc pochwał w kierunku Argentyńczyka.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Ronaldo wypalił o Messim bez ogródek. Te słowa obiegną świat futbolu

Lionel Messi rozpoczął MŚ 2026 w znakomitym stylu. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył trzy bramki w wygranym meczu z Algierią (3:0), a jego występ odbił się szerokim echem w świecie futbolu. Głos w sprawie Argentyńczyka zabrał także legendarny brazylijski napastnik.

– Rekordy są po to, żeby je pobijać, a ktokolwiek to zrobi, nie zaskoczy żadnego kibica piłkarskiego na świecie. Poza tym Argentyna jest aktualnym mistrzem. Za każdym razem, gdy Messi wchodzi na boisko, wszystko wokół niego staje się historyczne i eleganckie – powiedział Luis Nazario de Lima Ronaldo cytowany przez „Mundo Deportivo”.

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– Czas, żeby świat przestał się ukrywać i zaakceptował fakt, że jest najlepszym piłkarzem wszech czasów. Nadal osiąga dobre wyniki w każdym sezonie i na mundialu, ale ludzie wciąż w niego wątpią. To niezapomniany i historyczny wieczór, który na zawsze przejdzie do historii – zaznaczył Brazylijczyk.

Argentyna po pierwszej kolejce fazy grupowej prowadzi w tabeli grupy J z trzema punktami. Obrońcy tytułu kolejny mecz rozegrają 22 czerwca, gdy zmierzą się z Austrią. Das Team ma też na swoim koncie zwycięstwo w pierwszej kolejce. Austraicy w pokonanym polu zostawili Jordanię (3:1). Messi w przypadku utrzymania obecnej formy, może jeszcze bardziej wyśrubować swój rekord pod względem trafień.