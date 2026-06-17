Messi pobił rekord. Z kolei Ronaldo postawił kropkę nad „i” w największym sporze piłki

15:57, 17. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

Lionel Messi zachwycił na inaugurację mistrzostw świata 2026. Po jego hat-tricku z Algierią wyjątkowy hołd oddał mu Ronaldo, nie szczędząc pochwał w kierunku Argentyńczyka.

Lionel Messi
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Ronaldo wypalił o Messim bez ogródek. Te słowa obiegną świat futbolu

Lionel Messi rozpoczął MŚ 2026 w znakomitym stylu. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył trzy bramki w wygranym meczu z Algierią (3:0), a jego występ odbił się szerokim echem w świecie futbolu. Głos w sprawie Argentyńczyka zabrał także legendarny brazylijski napastnik.

– Rekordy są po to, żeby je pobijać, a ktokolwiek to zrobi, nie zaskoczy żadnego kibica piłkarskiego na świecie. Poza tym Argentyna jest aktualnym mistrzem. Za każdym razem, gdy Messi wchodzi na boisko, wszystko wokół niego staje się historyczne i eleganckie – powiedział Luis Nazario de Lima Ronaldo cytowany przez „Mundo Deportivo”.

333 PLN BONUSU za poprawny typ na gola Portugalii z DR Kongo! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź mundialową akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Czas, żeby świat przestał się ukrywać i zaakceptował fakt, że jest najlepszym piłkarzem wszech czasów. Nadal osiąga dobre wyniki w każdym sezonie i na mundialu, ale ludzie wciąż w niego wątpią. To niezapomniany i historyczny wieczór, który na zawsze przejdzie do historii – zaznaczył Brazylijczyk.

Argentyna po pierwszej kolejce fazy grupowej prowadzi w tabeli grupy J z trzema punktami. Obrońcy tytułu kolejny mecz rozegrają 22 czerwca, gdy zmierzą się z Austrią. Das Team ma też na swoim koncie zwycięstwo w pierwszej kolejce. Austraicy w pokonanym polu zostawili Jordanię (3:1). Messi w przypadku utrzymania obecnej formy, może jeszcze bardziej wyśrubować swój rekord pod względem trafień.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości