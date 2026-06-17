Khephren Thuram w Premier League? Manchester United ma konkurencję

Khephren Thuram tego lata może opuścić Juventus i wylądować w Premier League. Jak się okazuje, w walce liczy się nie tylko Manchester United. Francuz znajduje się także na celowniku Nottingham Forest - informuje "SportsBoom".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Nottingham Forest może pozyskać Khephrena Thurama

Khephren Thuram jest jednym z niewielu piłkarzy Juventusu, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Tego lata jednak zawodnik Bianconerich może zdecydować się na zmianę barw klubowych. Dotychczas pomocnik był łączony z Manchesterem United. Jednak serwis „SportsBoom” zdradza, że Francuz znajduje się także w kręgu zainteresowań Nottingham Forest.

Manchester United ma zatem poważnego rywala i może zostać uprzedzony. Nottingham Forest rozpoczęło już rozmowy w sprawie transferu Khephrena Thurama. Zainteresowane strony jednak będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Francuski pomocnik został bowiem wyceniony przez Juventus na 60 milionów euro.

W tym momencie Khephren Thuram jest bliżej przenosin do Nottingham Forest. Zespół z City Ground wykonał już pierwsze kroki dążących do transferu, a Manchester United wstrzymuje się jeszcze z pracami. Czas pokaże zatem, który zespół finalnie sięgnie po wychowanka AS Monaco.

Khephren Thuram w zeszłym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Juventusu. Francuz zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst. Kontrakt pomocnika ze Starą Damą obowiązuje do czerwca 2029 roku.