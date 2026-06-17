Anglia – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2026)

Anglia – Chorwacja, gdzie oglądać?
Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 17 czerwca o godzinie 22:00. To właśnie wtedy odbędzie się wyczekiwany mecz Anglia – Chorwacja. W spotkaniu tym trudno przewidzieć końcowy rezultat, ponieważ spotkają się dwie ekipy pretendujące do znalezienia się w ścisłej czołówce tego turnieju. Presja zwycięstwa będzie ciążyła jednak po stronie Anglików. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Anglia – Chorwacja: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Chorwacja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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Anglia – Chorwacja: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a Chorwacją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Anglia – Chorwacja: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Remis
- Wygrana Chorwacji
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Anglia – Chorwacja: kursy bukmacherskie
Spotkanie Anglia – Chorwacja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (17 czerwca) o godzinie 22:00.
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