Anglia – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2026)

Anglia - Chorwacja: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 17 czerwca.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Anglia – Chorwacja, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 17 czerwca o godzinie 22:00. To właśnie wtedy odbędzie się wyczekiwany mecz Anglia – Chorwacja. W spotkaniu tym trudno przewidzieć końcowy rezultat, ponieważ spotkają się dwie ekipy pretendujące do znalezienia się w ścisłej czołówce tego turnieju. Presja zwycięstwa będzie ciążyła jednak po stronie Anglików. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Anglia – Chorwacja: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Chorwacja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Anglia – Chorwacja: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Chorwacją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Wygrana Chorwacji Wygrana Anglii

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Anglia – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Anglia Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 20:07

Gdzie oglądać mecz Anglia – Chorwacja? Spotkanie Anglia – Chorwacja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Chorwacja? Mecz odbędzie się już w środę (17 czerwca) o godzinie 22:00.

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