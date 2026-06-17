Portugalia wysłała sygnał już na starcie meczu. Potem przyszła reakcja rywala

19:22, 17. czerwca 2026 20:10, 17. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Portugalii rozpoczęła mecz z Demokratyczną Republiką Konga od szybkiego gola Joao Nevesa. Ekipa Roberto Martineza prowadzenie objęła już w szóstej minucie gry.

Joao Neves
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Joao Neves z efektownym golem głową

Reprezentacja Portugalii bardzo dobrze weszła w inauguracyjne spotkanie fazy grupowej MŚ 2026. Selecao od pierwszych minut wyraźnie inicjatywę przejęli piłkarze ekipy z Europy.

Już w szóstej minucie Portugalia wyszła na prowadzenie. Bohaterem akcji został Joao Neves, który skutecznie wykorzystał dośrodkowanie z lewego skrzydła i precyzyjnym uderzeniem głową pokonał bramkarza rywali. Trafienie otworzyło wynik meczu i ustawiło dalszy jego przebieg, dając Portugalczykom komfort w budowaniu kolejnych akcji ofensywnych.

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Tymczasem końcówka pierwszej części gry przyniosła odpowiedź ze strony DR Konga. W doliczonym czasie Yoan Wissa doprowadził do wyrównania, finalizując akcję ofensywną swojej drużyny i wykorzystując zamieszanie w polu karnym drużyny Roberto Martineza. Trafienie padło w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry i pozwoliło afrykańskiej ekipie wrócić do meczu. Po dynamicznej pierwszej połowie obie drużyny zeszły do szatni przy wyniku 1:1. Taki stan rzeczy zapowiadał wyrównaną i otwartą drugą część spotkania.

W kolejnych meczach fazy grupowej Portugalczycy zmierzą się jeszcze z Uzbekistanem (23 czerwca) oraz Kolumbią (28 czerwca). Oba spotkania mogą mieć kluczowe znaczenie w walce o pierwsze miejsce w grupie i korzystne rozstawienie w fazie pucharowej.

Ostatniego słowa nie powiedziała też Demokratyczna Republika Konga. Afrykańska drużyna w drugiej kolejce zagra z Kolumbią (24 czerwca), a następnie zakończy fazę grupową starciem z Uzbekistanem (28 czerwca). Każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w końcowym układzie tabeli.

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