Portugalia – DR Konga: oficjalne składy na mecz. Ronaldo kontra piłkarz Widzewa

17:46, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Portugalii rozpoczyna grę na Mistrzostwach Świata 2026. Ich pierwszym rywalem będzie Demokratyczna Republika Konga. Oto składy na mecz Portugalia - DR Konga.

Cristiano Ronaldo
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Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Oficjalne składy na mecz Portugalia – DR Konga

Reprezentacja Portugalii długo musiała czekać na pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026, ale w końcu się doczekała. Cristiano Ronaldo i spółka rozpoczną mundial od spotkania z Demokratyczną Republiką Konga w środę (17 czerwca). Pierwszy gwizdek o godzinie 19:00. Starcie odbędzie się na stadionie NRG Stadium w Houston. Zawody poprowadzi Abdulrahman Al-Jassim z Kataru.

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Skład Portugalii na mecz z DR Konga nie jest żadnym zaskoczeniem. Roberto Martinez postawił na najmocniejszą jedenastkę. W roli kapitana wystąpi oczywiście Cristiano Ronaldo, dla którego jest to ostatni mundial w karierze. Oprócz niego kibice będą mogli podziwiać takie gwiazdy jak Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva, Nuno Mendes czy Diogo Costa.

W wyjściowej jedenastce DR Konga znalazł się piłkarz z naszej PKO BP Ekstraklasy. Portugalczyków spróbuje zatrzymać Steve Kapuadi, a więc zawodnik Widzewa Łódź, a wcześniej Legii Warszawa. Oprócz tego pojawią się gracze, których kibice europejskiego futbolu doskonale znają jak Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Cedric Bakambu czy Yoanne Wissa.

Oficjalne składy na mecz Portugalia – DR Konga:

Portugalia: Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes – Bruno, Bernardo, Neves, Vitinha – Ronaldo, Neto

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Bakambu, Wissa

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