Uzbekistan – Kolumbia: gdzie oglądać?
Uzbekistan i Kolumbia zmierzą się ze sobą w grupie K mistrzostw świata 2026, w której o awans do fazy pucharowej walczą także Portugalia oraz Demokratyczna Republika Konga. Faworytem starcia są Kolumbijczycy, z Jamesem Rodriguezem i Luisem Diazem jako kluczowymi postaciami ofensywy. Z kolei zespół prowadzony przez Fabio Cannavaro opiera swoją grę na Abdukodirze Khusanovie oraz Eldorze Shomurodovie, licząc na sprawienie nie lada niespodzianki już na starcie turnieju. Początek tej rywalizacji w czwartek, 18 czerwca o godzinie 04:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Uzbekistan – Kolumbia.
Uzbekistan – Kolumbia: transmisja w TV
Mecz w ramach tegorocznego mundialu znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Szymon Borczuch oraz Dawid Sut.
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Uzbekistan – Kolumbia: stream online
Spotkanie pomiędzy Uzbekami a Kolumbijczykami można obejrzeć również w internecie. Ten ciekawy pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Uzbekistan – Kolumbia: kursy bukmacherskie
Uzbekistan – Kolumbia: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tej rywalizacji w czwartek (18 czerwca) o godzinie 04:00.
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