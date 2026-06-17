Inter Mediolan ma nowego bramkarza. Wzięli go za pół darmo

19:55, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Inter Mediolan będzie miał nowego bramkarza w przyszłym sezonie. Do zespołu mistrzów Włoch dołączy Ivan Provedel z Lazio. Nerazzurri zapłacą jedynie 3 mln euro - informuje Fabrizio Romano.

Cristian Chivu
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Ivan Provedel przechodzi z Lazio do Interu Mediolan

Inter Mediolan ma za sobą świetny sezon, w którym byli najlepszą drużyną we Włoszech. Latem dojdzie do kilku zmian w składzie, ponieważ co najmniej trzech zawodników wyjściowej jedenastki zmieni barwy klubowe. Jednym z nich będzie Yann Sommer, którego kontrakt nie zostanie przedłużony. W związku z tym Nerazzurri potrzebowali nowego bramkarza.

Już wiadomo, że reprezentanta Szwajcarii między słupkami Ivan Provedel. 32-letni Włoch grał dotychczas w Lazio, czyli u ligowego rywala Mediolańczyków. Z ekipą z Rzymu był związany od sierpnia 2022 roku. Jak donosi Fabrizio Romano, kosztował tylko 3 mln euro.

Co ciekawe, włoski dziennikarz zasugerował, że Provedel nie będzie pierwszym bramkarzem. Ma być zmiennikiem Josepa Martineza. Kontrakt podpisał do czerwca 2029 roku. Wcześniej drużyna z Mediolanu interesowała się Guglielmo Vicario.

Provedel w ostatnim sezonie rozegrał 27 meczów w Serie A, w których zachował 12 razy czyste konto i stracił 27 bramek. Od marca był wykluczony z gry ze względu na kontuzję pleców. W przeszłości bronił także barw Spezii, Empoli, Juve Stabia, Hellasu Werona czy Modeny.

Oprócz Provedela i Martineza bramkarzem Interu Mediolan jest także Raffaele Di Gennaro. Z Il Biscione jest związany od 2023 roku, ale w tym czasie zagrał jedynie w dwóch meczach.

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