Po tym wyczynie Mbappe selekcjoner Francji nie gryzł się już w język

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Nie musi zagrać wielkiego meczu. Deschamps wskazał sekret Kylian Mbappe

Kylian Mbappe po raz kolejny udowodnił, że jest jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Napastnik reprezentacji Francji zdobył dwie bramki w wygranym meczu z Senegalem (3:1) na MŚ 2026 i zapisał się na kartach historii Trójkolorowych. Dzięki temu występowi jego dorobek w narodowych barwach wzrósł do 58 trafień, co czyni go najskuteczniejszym strzelcem reprezentacji Francji. To zaowocowało pochlebnymi słowami ze strony selekcjonera Tricolore.

– Nawet jeśli nie rozegra świetnego meczu, potrafi zrobić ogromną różnicę jednym ruchem. Mówią, że Mbappe nie broni wystarczająco dobrze i jestem gotów to przyznać. Niemniej pobić rekord Oliviera Giroud w wieku 27 lat… Na boisku i poza nim, jako kapitan wnosi do drużyny tak wiele. Gdy tylko Kylian wchodzi na boisko… emanuje aurą światowej klasy! – mówił Didier Deschamps cytowany przez „L’Equipe”.

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Słowa selekcjonera doskonale oddają pozycję, jaką Mbappe wypracował sobie w reprezentacji. Francuz od lat jest liderem ofensywy, a dzisiaj odpowiada nie tylko za zdobywanie bramek, lecz także za prowadzenie zespołu jako kapitan. Jego wpływ na drużynę wykracza daleko poza statystyki.

Mecz z Senegalem był kolejnym dowodem na to, że Mbappe potrafi błyszczeć w najważniejszych momentach. Dwa trafienia nie tylko zapewniły Francji cenne zwycięstwo, ale również pozwoliły jej największej gwieździe ustanowić rekord. Ten jeszcze przez wiele lat może pozostawać poza zasięgiem kolejnych pokoleń reprezentantów Trójkolorowych.