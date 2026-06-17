Ghana – Panama: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (18.06.2026)

Ghana - Panama: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na czwartek 18 czerwca.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Ghana – Panama, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 18 czerwca w godzinach nocnych w Toronto. To właśnie tam odbędzie się mecz Ghana – Panama. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Afrykę. Zwycięstwo przedstawiciela Ameryki Północnej nie byłoby jednak odebrane jako sensacja. Starcie to prawdopodobnie rozstrzygnie o tym, która z drużyn zagra w fazie pucharowej. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Ghana – Panama

Ghana – Panama: transmisja w TV

Spotkanie Ghana – Panama obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Dawid Dudek.

Ghana – Panama: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Ghaną a Panamą będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Ghany

Remis

Wygrana Panamy Wygrana Ghany

Remis

Wygrana Panamy 0 Votes

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Gdzie oglądać mecz Ghana – Panama? Spotkanie Ghana – Panama będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Ghana – Panama? Mecz odbędzie się już w czwartek (18 czerwca) o godzinie 01:00.

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