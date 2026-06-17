Ghana – Panama: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (18.06.2026)

Ghana – Panama, gdzie oglądać?
Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 18 czerwca w godzinach nocnych w Toronto. To właśnie tam odbędzie się mecz Ghana – Panama. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Afrykę. Zwycięstwo przedstawiciela Ameryki Północnej nie byłoby jednak odebrane jako sensacja. Starcie to prawdopodobnie rozstrzygnie o tym, która z drużyn zagra w fazie pucharowej. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź meczu Ghana – Panama
Ghana – Panama: transmisja w TV
Spotkanie Ghana – Panama obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Dawid Dudek.
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Ghana – Panama: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Ghaną a Panamą będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Ghana – Panama: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Ghany
- Remis
- Wygrana Panamy
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Ghana – Panama: kursy bukmacherskie
Spotkanie Ghana – Panama będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w czwartek (18 czerwca) o godzinie 01:00.
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