Ghana – Panama: typy i kursy. Trzy punkty na wagę złota

Ghana - Panama: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Ghana Panama Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 17:09

Ghana – Panama: typy bukmacherskie

18 czerwca w godzinach nocnych czeka nas mecz kończący pierwszą kolejkę w grupie L mistrzostw świata 2026. Na BMO Field w Toronto na boisko wybiegną Ghana oraz Panama. Zespoły te dopiero zaczynają granie na mundialu, ale już teraz można stwierdzić, że przed nimi najważniejszy pojedynek w tej części turnieju. Dla Ghany i Panamy to pojedynek, w którym trzy zdobyte punkty mogą okazać się bezcenne w kontekście awansu do fazy pucharowej. Mój typ: remis.

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Ghana – Panama: ostatnie wyniki

Reprezentacja Ghany swój ostatni mecz wygrała w październiku ubiegłego roku. Wówczas miało miejsce zwycięstwo 1:0 z Komorami w spotkaniu kończącym eliminacje do mistrzostw świata. Po tym meczu zdarzyła się seria pięciu porażek z rzędu, którą przerwał dopiero niedawny remis 1:1 z Walią.

Zdecydowanie korzystniej w sparingach wypadła Panama, która również rozegrała sześć pojedynków. W tym okresie miały miejsce dwa zwycięstwa, w tym 4:2 z Dominikaną oraz 2:1 z Republiką Południowej Afryki. Panama uległa natomiast Meksykowi 0:1 oraz Brazylii 2:6. Bilans sparingów Panamy to 2-2-2.

Ghana – Panama: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Ghana – Panama: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Ghanę, czego dowodzi kurs 2.35. Współczynnik na remis to 3.18. Z kolei wygraną Panamy możesz zagrać po kursie 3.22.

Ghana Panama 2.35 3.18 3.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 17:09

Ghana – Panama: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Ghany

Remis

Wygrana Panamy Wygrana Ghany

Remis

Wygrana Panamy 0 Votes

Ghana – Panama: przewidywane składy

Ghana: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew

Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo

Ghana – Panama: transmisja meczu

Pojedynek między Ghaną a Panamą będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w czwartek (18 czerwca) o godzinie 01:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Krzysztof Lenarczyk oraz Dariusz Dudek.

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