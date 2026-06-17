Wisła zaczyna nowy etap. Jop wskazał element, który może zadecydować o sezonie

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Pierwszy trening i pierwsze wnioski. Mariusz Jop już wie, co będzie kluczowe

Wisła Kraków odbyła pierwszy trening w ramach przygotowań do swoich meczów w PKO BP Ekstraklasie. Zespół rozpoczął nowy etap pracy pod wodzą trenera Mariusza Jopa, który po zajęciach odniósł się do kierunku, w jakim ma zmierzać drużyna. Szkoleniowiec poruszył zarówno kwestie stylu gry, jak i mentalnego przygotowania zespołu do walki o cele sportowe.

– Oczywiście, że będą delikatne korekty, bo wiemy, że ekstraklasa ma swoje wymagania. Natomiast co do takiego ogólnego nurtu naszej filozofii i modelu gry, to na pewno nie staniemy się za chwilę zespołem, który gra skrajnie inaczej niż do tej pory. Myślę, że będzie jednak sporo podobieństw – powiedział Jop cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

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Sztab szkoleniowy Wisły chce zachować ciągłość pracy, jednocześnie dostosowując drużynę do realiów najwyższej klasy rozgrywkowej. W klubie podkreśla się, że celem nie jest jedynie walka o przetrwanie w lidze, ale stabilne budowanie zespołu zdolnego do regularnej rywalizacji na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

– Piłka nożna jest dosyć skomplikowanym sportem, mimo swojej prostoty, a ja myślę, że mentalność to jest coś, co jest bardzo istotne. Właściwe przygotowanie do spotkania pod tym względem i radzenie sobie z presją, która na pewno będzie. Myślę, że gdybym miał już to tak spłycić do jednego tylko elementu, to przygotowanie mentalne będzie tutaj bardzo istotne – podkreślił Jop.

Ogólnie w Wiśle panuje przekonanie, że utrzymanie spójnej filozofii gry przy jednoczesnym wzmocnieniu aspektu mentalnego może pomóc drużynie w osiąganiu lepszych wyników. Kolejne tygodnie mają być czasem intensywnej pracy nad detalami, które w trakcie sezonu ligowego mogą zadecydować o miejscu w tabeli.