Ancelotti wypalił nt. gry Neymara! Wielkie święto w Brazylii

09:48, 20. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Neymar z powodu urazu łydki opuścił mecze z Marokiem oraz Haiti. Carlo Ancelotti przekazał w jego sprawie dobre wieści. Brazylijski gwiazdor wkrótce będzie gotowy do gry.

Neymar
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fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar bliski powrotu. To będzie wielkie wydarzenie

Reprezentacja Brazylii po dwóch kolejkach zajmuje fotel lidera grupy C i jest o krok od wywalczenia spokojnego awansu. Ma za sobą remis z Marokiem (1-1) oraz zwycięstwo nad Haiti (3-0). Przed nią jeszcze istotna rywalizacja ze Szkocją, która również marzy nawet o wygraniu grupy, bowiem na ten moment traci do Brazylijczyków tylko punkt.

Do najbliższego starcia Brazylia przystąpi najprawdopodobniej bez Raphinhi, który w meczu z Haiti doznał urazu uda. Do kadry meczowej ma za to wrócić Neymar – ten z kolei przed startem mistrzostw świata nabawił się kontuzji łydki, co wykluczyło jego występy w dwóch pierwszych kolejkach fazy grupowej.

Carlo Ancelotti zapowiedział, że Neymar wkrótce będzie gotowy do gry. To z pewnością świetne wieści dla brazylijskich kibiców, którzy naciskali na jego powołanie i nie mogą się doczekać jego gry. Ostatni raz dla kadry gwiazdor wystąpił w październiku 2023 roku. Od tego czasu leczył kontuzje oraz nie prezentował odpowiedniej formy, by zostać powołany.

Neymar będzie trenował indywidualnie w sobotę. Potem dołączy do drużyny i będzie trenował z zespołem. Będzie dostępny na spotkanie ze Szkocją – przekazał selekcjoner reprezentacji Brazylii, zapytany o ewentualny występ Neymara jeszcze w fazie grupowej.

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