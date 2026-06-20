Ancelotti wypalił nt. gry Neymara! Wielkie święto w Brazylii

Neymar z powodu urazu łydki opuścił mecze z Marokiem oraz Haiti. Carlo Ancelotti przekazał w jego sprawie dobre wieści. Brazylijski gwiazdor wkrótce będzie gotowy do gry.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar bliski powrotu. To będzie wielkie wydarzenie

Reprezentacja Brazylii po dwóch kolejkach zajmuje fotel lidera grupy C i jest o krok od wywalczenia spokojnego awansu. Ma za sobą remis z Marokiem (1-1) oraz zwycięstwo nad Haiti (3-0). Przed nią jeszcze istotna rywalizacja ze Szkocją, która również marzy nawet o wygraniu grupy, bowiem na ten moment traci do Brazylijczyków tylko punkt.

Do najbliższego starcia Brazylia przystąpi najprawdopodobniej bez Raphinhi, który w meczu z Haiti doznał urazu uda. Do kadry meczowej ma za to wrócić Neymar – ten z kolei przed startem mistrzostw świata nabawił się kontuzji łydki, co wykluczyło jego występy w dwóch pierwszych kolejkach fazy grupowej.

Carlo Ancelotti zapowiedział, że Neymar wkrótce będzie gotowy do gry. To z pewnością świetne wieści dla brazylijskich kibiców, którzy naciskali na jego powołanie i nie mogą się doczekać jego gry. Ostatni raz dla kadry gwiazdor wystąpił w październiku 2023 roku. Od tego czasu leczył kontuzje oraz nie prezentował odpowiedniej formy, by zostać powołany.

– Neymar będzie trenował indywidualnie w sobotę. Potem dołączy do drużyny i będzie trenował z zespołem. Będzie dostępny na spotkanie ze Szkocją – przekazał selekcjoner reprezentacji Brazylii, zapytany o ewentualny występ Neymara jeszcze w fazie grupowej.

🚨💣 OFFICIAL: Neymar Jr will be called up for Brazil next game against Scotland. 🇧🇷



“Neymar will train individually tomorrow, then Sunday back training with the team and then called up against Scotland”, announces Carlo Ancelotti after Brazil win against Haiti. pic.twitter.com/F4cvWUDmrV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie