Szymański z kolejną asystą. Kuriozalny gol [WIDEO]

19:18, 19. kwietnia 2026
Michał Stompór
Sebastian Szymański notuje kolejną asystę w barwach Stade Rennais. Reprezentant Polski popisał się ostatnim podaniem w kuriozalnej akcji bramkowej Les Rouges et Noirs w meczu z RC Strasbourg.

Sebastian Szymański
PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański miał udział przy bramce

W 30. kolejce Ligue 1 doszło do „polskiego” meczu. RC Strasbourg podejmował Stade Rennais – w wyjściowej jedenastce gospodarzy znalazł się Maxi Oyedele, natomiast w podstawowym składzie gości wybiegł Sebastian Szymański. Pomocnik pozyskany z Fenerbahce w 20. minucie zanotował asystę (trzecią w tym sezonie) przy golu Estebana Lepaula.

Mike Penders zagrał prosto pod nogi Szymańskiego, który zagraniem bez przyjęcia obsłużył 26-letniego Francuza. Lepaul poradził sobie z duetem obrońców i posłał futbolówkę do siatki, wykorzystując fatalne ustawienie defensywy ekipy z Alzacji.

Po zmianie stron Les Rouges et Noirs wrzucili wyższy bieg i szybko zdobyli dwie bramki. W 50. minucie na listę strzelców wpisał się Breel Embolo, a kilkadziesiąt sekund później Pendersa pokonał Mousa Tamari. Goście utrzymali korzystny wynik i na Stade de la Meinau wygrali 3:0. Oyedele został zmieniony w 57. minucie, natomiast Szymański zszedł z boiska w 86. minucie.

RC Strasbourg – Stade Rennais 0:3 (0:1)

Lepaul 20′, Embolo 50′, Tamari 52′

