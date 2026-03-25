PSG podjęło decyzję ws. przyszłości Luisa Enrique

Luis Enrique jest blisko przedłużenia kontraktu z PSG, mimo trudnego początku sezonu i fali krytyki, donosi "Sport". Władze klubu doceniają jego pracę i widzą w nim kluczową postać projektu na kolejne lata.

PSG pełne zaufanie dla Luisa Enrique

Luis Enrique w trakcie sezonu mierzył się z dużą presją po słabszych wynikach PSG. Drużyna nie prezentowała oczekiwanej regularności, a problemy zdrowotne dodatkowo komplikowały sytuację. Szkoleniowiec otwarcie mówił o trudnościach kadrowych. – Nie pamiętam ani jednego meczu z pełnym składem – przyznał trener. Liczne kontuzje kluczowych zawodników wpłynęły na formę zespołu i wyniki w Lidze Mistrzów oraz lidze.

Mimo tego w klubie nie doszło do zmiany podejścia wobec trenera. Władze PSG są przekonane, że Luis Enrique to odpowiedni człowiek do prowadzenia zespołu. Trwają prace nad przedłużeniem kontraktu do 2030 roku, co pokazuje pełne zaufanie do jego wizji. Obecna umowa szkoleniowca wygasa w 2027 roku.

Hiszpan zdołał odbudować drużynę i nadać jej wyraźną tożsamość. PSG znów funkcjonuje jako zespół, a nie tylko zbiór indywidualności. Efektem jest powrót do wysokiej formy i bardzo dobre statystyki w Lidze Mistrzów. Drużyna jest obecnie najskuteczniejsza w rozgrywkach i dominuje rywali pod względem posiadania piłki oraz liczby oddawanych strzałów. To potwierdza, że projekt nadal przynosi efekty.

Warto nadmienić, że Luis Enrique znajduje się na celowniku wielu europejskich klubów. Szkoleniowiec znajduje się na liście życzeń między innymi Manchesteru United. Wcześniej łączono go także z Chelsea, Liverpoolem czy Tottenhamem.

