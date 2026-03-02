PSG wygrywa, ale problem nie znika. Luis Enrique mówił wprost

14:13, 2. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  RMC Sport

Paris Saint-Germain w meczu 24. kolejki Ligue 1 pokonało skromnie Le Havre (1:0). Tymczasem ciekawie o wątku rzutów karnych Paryżan wypowiedział się Luis Enrique.

Luis Enrique
fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique o rzutach karnych PSG

Paris Saint-Germain jest obecnie liderem ligi francuskiej z dorobkiem 57 punktów, mając cztery oczka przewagi nad drugim w tabeli Lens. Ostatnio szkoleniowiec stołecznej ekipy odniósł się do słabszej skuteczności swoich zawodników przy wykonywaniu rzutów karnych.

W tym sezonie PSG wykorzystało pięć z dziesięciu rzutów karnych, licząc wszystkie rozgrywki. Zespół zmarnował trzy ostatnie jedenastki z rzędu.

– Jesteśmy w trudnej sytuacji. To nie jest normalne, że marnujemy tak klarowne okazje. Mamy wielu zawodników, którzy potrafią wykonywać rzuty karne. Myślę, że będziemy kontynuować rotację w ataku. Mamy dobrych bramkarzy i napastników, ale nie potrafimy odpowiednio wykorzystać rzutów karnych – mówił Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

Tymczasem już w najbliższy piątek PSG zmierzy się z AS Monaco. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Paryżanie mają do rozegrania cztery mecze. Przede wszystkim czeka ich dwumecz 1/8 finału Liga Mistrzów UEFA z Chelsea FC.

Aktualny szkoleniowiec PSG trafił do klubu z Paryża w lipcu 2023 roku. Obecna umowa Luisa Enrique obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Hiszpan, zanim przejął stery nad ekipą ze stolicy Francji, był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Wcześniej prowadził także FC Barcelona, Celta Vigo oraz AS Roma.

