Złe wieści dla PSG. Lider wypada w najgorszym momencie

20:25, 29. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Źródło: RMC Sport

Achraf Hakimi nie dokończy rywalizacji w półfinale Ligi Mistrzów. Uraz zawodnika wyklucza go z rewanżowego starcia z Bayernem Monachium, dowiedział się RMC Sport.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Achraf Hakimi z kontuzją

Achraf Hakimi doznał poważnej kontuzji w kluczowym momencie sezonu, co stanowi duże osłabienie dla Paris Saint-Germain przed rewanżem półfinału Ligi Mistrzów. Marokański obrońca nie będzie dostępny w meczu w Monachium przeciwko Bayernowi, który zadecyduje o awansie do finału rozgrywek.

Jak informuje dziennikarz Fabrice Hawkins z RMC Sport, zawodnik PSG zerwał ścięgno udowe podczas pierwszego spotkania z Bawarczykami, zakończonego wygraną różnicą jednego trafienia (5:4). Uraz okazał się na tyle poważny, że wyklucza go z gry w rewanżu zaplanowanym na 6 maja.

Według źródło, chociaż Hakimi nie wystąpi w najbliższym meczu, jego sytuacja zdrowotna daje nadzieję na powrót w przypadku awansu giganta Ligue 1 do finału elitarnych rozgrewek. Dodatkowo podkreślono, że jego udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata nie jest zagrożony.

Kontuzja przytrafiła się w niezwykle ważnym momencie sezonu, gdy PSG walczy o najwyższe cele w Europie. Brak jednego z kluczowych zawodników defensywy może znacząco wpłynąć na plany trenera Luisa Enrique przed decydującym starciem na Allianz Arena.

95-krotny reprezentant Maroka wystąpił w tym sezonie łącznie w 31 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył też dziewięć asyst. Aktualnie rynkowa wartość Hakimiego wynosi 80 milionów euro.

