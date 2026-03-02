Arsenal szykuje transferowy hit? Na celowniku gwiazda Serie A

Arsenal jest aktualnie na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Premier League. Serwis CaughtOffside przekazał natomiast ciekawe informacje na temat planów transferowych Kanonierów.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal planuje pozyskanie Alessandro Bastoniego

Arsenal ma obecnie na koncie 64 punkty i wyprzedza o pięć oczek Manchester City. W związku z tym, że londyńczycy są coraz bliżej mistrzostwa Anglii, władze klubu myślami wybiegają już w stronę letniego okna transferowego. Interesujące wieści przekazał portal CaughtOffside.

Źródło przekonuje, że Arsenal jest poważnie zainteresowany Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Władze klubu z Emirates Stadium uważają, że piłkarz mógłby idealnie wkomponować się w system taktyczny preferowany przez trenera Mikel Arteta.

Przedstawiciel Serie A nie zamyka się na sprzedaż reprezentanta Włoch. Oczekuje jednak kwoty na poziomie około 90-100 milionów euro. Aktualny kontrakt Bastoniego z klubem z Mediolanu obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Bastoni trafił do Interu latem 2017 roku z Atalanty. Mediolańczycy zapłacili wówczas za transfer 31 milionów euro. W tym sezonie Włoch zdobył dwie bramki i zaliczył sześć asyst w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na mniej więcej 80 milionów euro.

Inter natomiast już w najbliższą niedzielę zmierzy się w hicie 28. kolejki Serie A z Milanem. Derby della Madonnina rozpoczną się o godzinie 20:45. Pierwsze spotkanie w tej kampanii pomiędzy obiema ekipami zakończyło się zwycięstwem Rossonerich (1:0).