Barcelona planuje zemstę na PSG. Kusi wielki talent

FC Barcelona ponownie kieruje uwagę na rynek młodych talentów po bolesnej stracie z początku roku. Według "Le Parisien" klub z Katalonii obserwuje sytuację jednego z najzdolniejszych piłkarzy PSG.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Nastolatek z Paryża na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona wciąż odczuwa odejście Pedro Dro Fernandeza do PSG w zimowym oknie. Klub stracił zawodnika mimo planów włączenia go do pierwszego zespołu. Hansi Flick widział w nim ważny element przyszłości drużyny, choć w obecnej chwili nie był w stanie zagwarantować mu regularnej gry.

Teraz Barcelona analizuje możliwość pozyskania Davida Bolyego. Siedemnastoletni prawy obrońca uchodzi za wyjątkowy talent w swojej kategorii wiekowej. Zawodnik zdążył już zadebiutować w pierwszej drużynie PSG. Sytuacja kontraktowa piłkarza budzi coraz większe napięcie w Paryżu. Umowa obowiązuje do 2027 roku i nadal nie została przedłużona. Zawodnik odrzucił dotychczasowe propozycje ze strony klubu.

Barcelona bardzo dokładnie śledzi rozwój wydarzeń wokół młodego defensora. W klubie rozważany jest scenariusz osiągnięcia porozumienia bez konieczności płacenia wysokiego odstępnego. Taki ruch mógłby okazać się dużą okazją rynkową.

PSG postrzega Bolyego jako kluczowy element swojej przyszłości. Klub planował włączyć go do pierwszego zespołu w kolejnym sezonie. Brak porozumienia kontraktowego może jednak skomplikować te plany.

Z uwagi na wiek zawodnika ewentualny transfer już tego lata wymagałby porozumienia między klubami. Kwota operacji nie byłaby jednak wysoka. Jeśli PSG nie zabezpieczy jego przyszłości, istnieje ryzyko odejścia bez kwoty transferowej w 2027 roku, co uważnie obserwuje Barcelona.

