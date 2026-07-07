Liam Rosenior znalazł nowy klub. Anglik wraca na ławkę

16:18, 7. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Paris FC

Liam Rosenior wraca do Ligue 1. Były już menedżer Chelsea został zatrudniony przez Paris FC. Anglik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Liam Rosenior
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Liam Rosenior przejmuje Paris FC!

Liam Rosenior szybko znalazł nowe wyzwanie po krótkiej przygodzie z Chelsea. 41-letni Anglik ponownie będzie pracował we francuskiej piłce. We wtorek Paris FC oficjalnie ogłosił jego zatrudnienie. Były szkoleniowiec The Blues podpisał z klubem dwuletni kontrakt.

Rosenior w poprzednim sezonie prowadził RC Strasbourg, z którym rywalizował między innymi w Lidze Konferencji. Dobre wyniki osiągane przez angielskiego trenera na francuskich boiskach sprawiły, że wzbudził zainteresowanie większych klubów. Ostatecznie otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę od Chelsea i zdecydował się na przeprowadzkę do Londynu.

W styczniu tego roku Rosenior zastąpił Enzo Mareskę. Jego pobyt na Stamford Bridge okazał się jednak bardzo krótki. Anglik spędził na ławce trenerskiej zaledwie cztery miesiące. Jednym z najtrudniejszych momentów jego kadencji była rywalizacja z Paris Saint-Germain w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Chelsea przegrała z paryskim gigantem w dwumeczu aż 2:8.

Kurs 200.00 na zwycięzcę meczu ARGENTYNA - EGIPT. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sam szkoleniowiec pojawił się również w krótkim materiale wideo, w którym podkreślił swoje podekscytowanie nowym projektem. – Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem trenerem Paris FC. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy z nowymi zawodnikami. To fantastyczny projekt – powiedział Rosenior.

Anglik zastąpi na stanowisku Antoine’a Kombouare, który objął zespół pod koniec lutego i pomógł w trudnym momencie sezonu. Doświadczony trener nie doszedł jednak do porozumienia z władzami klubu w sprawie warunków nowej umowy.

Beniaminek Ligue 1 w swoim pierwszym sezonie po awansie spisał się bardzo solidnie, kończąc rozgrywki na 11. miejscu w tabeli. Klub liczy, że pod wodzą Roseniora wykona kolejny krok i na stałe zadomowi się w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości