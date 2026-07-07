Messi vs Salah, kto zagra w ćwierćfinale? Znamy składy na mecz Argentyna – Egipt

Argentyna liczy na duet Messi – Alvarez
Argentyna ma za sobą niespodziewanie trudny mecz z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału mistrzostw świata. Udało się pokonać rywala dopiero po dogrywce, unikając przy tym na szczęście rzutów karnych. Teraz aktualni mistrzowie świata zagrają o awans do ćwierćfinału, a ich przeciwnikiem będzie Egipt.
Afrykański zespół przebrnąć przez fazę grupową po dwóch remisach i zwycięstwie nad Nową Zelandią, a w fazie pucharowej pokonał po konkursie rzutów karnych Australię. Na papierze faworytem tego starcia są oczywiście Argentyńczycy, którzy dysponują znacznie większą jakością piłkarską i mają w swoim składzie niesamowitego Leo Messiego.
Lionel Scaloni nieco zamieszał w pierwszej jedenastce, stawiając na Leandro Paredesa czy Juliana Alvareza.
Mecz 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Egiptem rozpocznie się we wtorek 7 lipca o godzinie 18:00. Telewizyjną transmisję można śledzić w TVP 2 oraz TVP Sport.
Oficjalne składy na mecz Argentyna – Egipt
Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez – Alvarez, Messi
Egipt: Shoubir – Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez – Ashour, Zico, Lashin, Attia – Salah, Hassan