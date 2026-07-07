Chelsea chce reprezentanta Francji. Trudne negocjacje giganta

Chelsea poważnie rozważa transfer środkowego obrońcy reprezentacji Francji. Fabrizio Romano ujawnia, że negocjacje w sprawie Maxence'a Lacroixa z Crystal Palace nie układają się gładko.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Alonso

Maxence Lacroix na liście życzeń Chelsea

Chelsea tego lata zamierza mocno przebudować linię defensywy. Jak poinformował Fabrizio Romano, jednym z głównych celów transferowych londyńskiego giganta pozostaje środkowy obrońca Crystal Palace – Maxence Lacroix. The Blues mają intensywnie pracować nad finalizacją wielkiego transferu.

Włodarze na Stamford Bridge nie kryją, iż planują pozyskać nowego bocznego obrońcę zarówno po lewej, jak i prawej stronie, a także środkowego defensora. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana po odejściu Marka Cucurelli do Realu Madryt. Wcześniej o konieczności sprowadzenia nowego zawodnika do środka obrony mówił Enzo Maresca, co miało doprowadzić do napięć między trenerem a zarządem.

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Xabi Alonso ma mieć jednak większy wpływ na decyzje transferowe. Hiszpański szkoleniowiec miał jasno przedstawić swoje oczekiwania jeszcze przed podpisaniem kontraktu i domagał się odpowiednich wzmocnień. Lacroix ma za sobą bardzo udany sezon i był jednym z najważniejszych zawodników swojej drużyny. Jego dobre występy sprawiły, że znalazł się również w reprezentacji Francji na tegorocznych mistrzostwach świata.

Crystal Palace słynie z twardych negocjacji i nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoimi kluczowymi piłkarzami. Klub z Selhurst Park udowodnił już, że potrafi postawić na swoim. W przeszłości zablokował między innymi transfer Marca Guehiego do Liverpoolu.

Według Romano sytuacja z Lacroixem wygląda podobnie. Crystal Palace nie planuje sprzedaży swojego podstawowego obrońcy, dopóki nie zabezpieczy się poprzez pozyskanie jego następcy. Oznacza to, że Chelsea będzie musiała wykazać się dużą cierpliwością oraz przygotować odpowiednią ofertę, by przekonać londyński klub do sprzedaży Francuza. Serwis Transfermarkt.de wycenia 26-letniego stopera na 50 mln euro.