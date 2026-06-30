Barcelona ogłasza odejście wychowanka. Transfer za 11 mln euro

Barcelona informuje o odejściu Ansu Fatiego, który w ramach transferu definitywnego przenosi się do AS Monaco. Skrzydłowy podpisał z klubem Ligue 1 kontrakt do 2030 roku.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Monaco aktywuje klauzulę, Fati odchodzi z Barcelony

Barcelona pokładała duże nadzieje w Ansu Fatim, ale ten nie rozwinął się na miarę potencjału, głównie za sprawą problemów zdrowotnych. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w AS Monaco, gdzie spisywał się nieźle – w samej Ligue 1 zanotował 11 bramek w 25 występach, dokładając do tego jedno trafienie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W Katalonii liczyli, że kłopot definitywnie się rozwiąże, a klub z Księstwa aktywuje klauzulę wykupu.

We wtorek pojawił się oficjalny komunikat. Barcelona poinformowała o odejściu 23-letniego skrzydłowego, który związał się z Monaco kontraktem do połowy 2030 roku. Media zgodnie twierdzą, że na tej transakcji mistrzowie Hiszpanii zarobią około 11 milionów euro. Zagwarantowali sobie także 20 procent od zysku z ewentualnego kolejnego transferu Fatiego.

FC Barcelona and AS Monaco have reached an agreement for the transfer of Ansu Fati. pic.twitter.com/pSMZZNj7z4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2026

Fati tym samym kończy przygodę z klubem, z którym był formalnie związany od początku kariery. W sumie dla Barcelony zaliczył 123 występy, zdobywając 29 bramek. Miał znakomite wejście do pierwszej drużyny, ale z czasem jego problemy się mnożyły, a na Camp Nou zabrakło dla niego miejsca. W sezonie 2023/2024 zaliczył epizod na wypożyczeniu w Brighton, a teraz będzie kontynuował grę dla Monaco.

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