Tottenham Hotspur planuje hitowy transfer. W grze nawet 100 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Eli Junior Kroupi przymierzany do Tottenhamu Hotpsur

Tottenham Hotspur od początku letniego okna transferowego wysyła jasny sygnał. Londyński klub zamierza przeprowadzić gruntowną przebudowę składu przed nowym sezonem Premier League. Koguty bardzo aktywnie działają na rynku i już teraz dokonały kilku spektakularnych wzmocnień.

Do Tottenhamu trafili już Sandro Tonali z Newcastle United za 108 milionów euro, Mateus Fernandes z West Hamu za 99 milionów euro oraz Jan Paul van Hecke z Brighton za 60 milionów euro. Londyński klub nie ograniczył się jednak wyłącznie do kosztownych transferów, gdyż szeregi drużyny za darmo zasilili również doświadczeni Andy Robertson oraz Marcos Senesi.

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Jak informuje serwis „talkSPORT”, Tottenham przygotowuje ofertę w wysokości 100 milionów euro za napastnika Eli Juniora Kroupiego z AFC Bournemouth. Koguty chcą w ten sposób sprawdzić determinację The Cherries, którzy od dłuższego czasu przekazują, że ich młody gwiazdor nie znajduje się na sprzedaż.

Bournemouth jest jednak zdecydowane zatrzymać 20-letniego Francuza. Z Vitality Stadium płyną jasne sygnały, że zarówno Kroupi, jak i Alex Scott mają pozostać w klubie na kolejny sezon. Tottenham musi więc liczyć się z trudnymi negocjacjami, jeśli rzeczywiście zdecyduje się złożyć oficjalną propozycję.

Napastnik w zeszłym sezonie Premier League zdobył 13 bramek w 33 spotkaniach. Francuz na Wyspy Brytyjskie trafił z FC Lorient za 13 mln euro i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Bournemouth zakończyło poprzednie rozgrywki na znakomitym szóstym miejscu w tabeli angielskiej ligi, dzięki czemu po raz pierwszy w historii klubu wywalczyło awans do Ligi Europy.