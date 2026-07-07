Real Madryt wskazuje gwiazdy Premier League. Jedną z nich ma sprowadzić

Real Madryt zamierza sprowadzić jeszcze jednego środkowego obrońcę. Skupia się przede wszystkim na gwiazdach Premier League. "El Debate" wymienia kandydatów z Manchesteru City oraz Arsenalu.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Dias

Real ma na radarach gwiazdy Manchesteru City i Arsenalu

Real Madryt skupił się tego lata na przebudowie defensywy. Jose Mourinho uważa, że to właśnie ta formacja jest przyczyną niepowodzeń w ostatnich dwóch sezonach. Drużynę wzmocnili już Marc Cucurella, Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. Królewscy ogłosili też transfer Bernardo Silvy, natomiast ten ma być opcją do środka pola.

Wygląda na to, że Mourinho zamierza zapolować na jeszcze jednego stopera. Po odejściu Davida Alaby ma do dyspozycji sprowadzonego latem Konate, Antonio Rudigera, Edera Militao, Deana Huijsena oraz Raula Asencio, ale ten ostatni może jeszcze zostać pożegnany. Na papierze wydaje się, że środek obrony jest odpowiednio zabezpieczony, ale Portugalczyk liczy na kolejny transfer.

Trudno przewidzieć, kto finalnie wzmocni hiszpańskiego giganta, ale ma to być piłkarz z najwyższej półki. „El Debate” ujawnia nazwiska potencjalnych kandydatów – na liście życzeń znajdują się Ruben Dias z Manchesteru City oraz Riccardo Calafiori i Piero Hincapie z Arsenalu.

W Madrycie uważają, że najłatwiej będzie przekonać do przeprowadzki zawodnika Manchesteru City. Calafiori i Hincapie ostatnio świętowali z Arsenalem wielki sukces i wierzą w ten projekt, natomiast Portugalczyk po odejściu Pepa Guardioli może pokusić się o zmianę otoczenia.