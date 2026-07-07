Raków obiecał Brunesowi transfer! Wtedy będzie mógł odejść

Jonatan Brunes jest łączony ze Spartą Praga, ale Kamil Głębocki przekazuje, że nikt z Rakowem Częstochowa w tej sprawie się nie kontaktował. Jednocześnie potwierdził, że gwiazdor ma zgodę na transfer, jeśli klub dostanie atrakcyjną ofertę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes będzie mógł odejść. Raków nie stanie mu na drodze

Jonatan Brunes to największa gwiazda i najlepszy strzelec Rakowa Częstochowa. Wielu kibiców twierdzi wręcz, że w całej historii klubu nie było tak jakościowego napastnika. Ma on bowiem za sobą bardzo dobry sezon – w samej Ekstraklasie strzelił 16 bramek, a do tego dołożył trafienia w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji.

Wokół Norwega nie brakuje także wątpliwości dotyczących jego przyszłości w Częstochowie. W zeszłym roku naciskał na transfer, ale Raków finalnie go nie sprzedał. Zawodnik pogodził się z tą decyzją i wrócił do gry na swoim najwyższym poziomie. Teraz znów wraca temat zmiany otoczenia. Serwis „iSport” łączy go z przenosinami do Sparty Praga, ale tym informacjom zaprzeczył Kamil Głębocki. Jego zdaniem nikt z Rakowem w tej sprawie się nawet nie kontaktował.

Nie oznacza to jednak, że Brunes w przyszłym sezonie dalej będzie występował w Ekstraklasie. Oczywiście przygotowuje się z Rakowem i dobrze czuje się w tym zespole, ale jednocześnie wciąż marzy o transferze. Co więcej, klub obiecał mu, że przyjmie ofertę, jeśli ta będzie wystarczająco atrakcyjna. 25-latek ma ambicje, by spróbować sił w mocniejszej lidze.

Nie ma tematu Jonatana Brunesa w Sparcie Praga. Klub nie kontaktował się z Rakowem w tej kwestii, informacje w przestrzeni medialnej są fałszywe.



Piłkarz przygotowuje się z Rakowem do nowego sezonu, jest szczęśliwy, ma obiecany transfer jeśli do klubu wpłynie godna oferta. Na… pic.twitter.com/FvOpwA2dPn — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) July 7, 2026

Do Rakowa Brunes dołączył w 2024 roku. Najpierw był tam wypożyczony, a po sezonie klub wykupił go z OH Leuven za 1,5 mln euro.

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