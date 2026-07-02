Mason Greenwood może wrócić do Hiszpanii. Konkretne zainteresowanie giganta

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Atletico Madryt monitoruje Masona Greenwooda

Mason Greenwood może wkrótce zmienić klub. Angielski skrzydłowy, który w 2024 roku opuścił Manchester United i przeniósł się do Olympique Marsylia, bardzo dobrze odnalazł się we Francji i odbudował swoją formę.

W barwach OM 24-latek rozegrał łącznie 81 meczów, w których zdobył 48 bramek i zanotował 17 asyst. Jego statystyki sprawiły, że ponownie wzbudził zainteresowanie klubów w Europie. Po dwóch pełnych sezonach spędzonych w Marsylii Greenwood jest coraz bliżej odejścia z klubu. Zainteresowanie jego usługami jest duże, a w grze znajdują się między innymi AS Roma, Fenerbahce oraz kluby z Arabii Saudyjskiej.

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Mimo atrakcyjnych ofert finansowych z Bliskiego Wschodu, zawodnik nie jest zainteresowany przeprowadzką do Saudi Pro League. Jego celem pozostaje dalsza gra w Europie na wysokim poziomie. Teraz do walki o Anglika dołączyło Atletico Madryt. Według doniesień Olympique oczekuje za Anglika 50 milionów euro. Dużym zwolennikiem transferu Greenwooda ma być Diego Simeone. Władze hiszpańskiego klubu mogą wkrótce złożyć oficjalną ofertę.

Sytuacja transferowa Atletico może być też zależna od przyszłości Juliana Alvareza, który jest łączony z Realem Madryt, Arsenalem i PSG. Warto przypomnieć, że Greenwood zna już realia hiszpańskiej La Liga. W sezonie 2023/2024 był wypożyczony z Manchesteru United do Getafe, gdzie w 33 meczach ligowych zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst.