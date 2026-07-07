Liverpool może obejść się smakiem. PSG jest na pole position

Paris Saint-Germain konsekwentnie pracuje nad jednym z najciekawszych transferów lata. Mistrzowie Francji nie zamierzają jednak działać pod presją czasu, przekonuje L'Equipe.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG szykuje transferowy hit

Paris Saint-Germain obrało spokojną, ale zdecydowaną strategię w sprawie Yana Diomande. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, paryski klub pozostaje głównym kandydatem do pozyskania skrzydłowego RB Lipsk. Chociaż finalizacja transakcji nie nastąpi natychmiast.

Władze PSG nie chcą podejmować pochopnych decyzji i prowadzą rozmowy w swoim tempie. Mimo że zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Liverpool, sytuacja ma układać się po myśli giganta Ligue 1. Wszystko dlatego, że sam piłkarz preferuje przeprowadzkę do stolicy Francji. Według wieści źródła 19-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej miał już uzgodnić warunki indywidualnej umowy z triumfatorem Ligi Mistrzów. Kontrakt miałby obowiązywać przez pięć lat i stanowić fundament długoterminowego projektu budowanego przez PSG.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Klub z Parc des Princes pozostaje jednak w regularnym kontakcie z przedstawicielem Bundesligi, starając się wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki transferu. Francuzi nie zamierzają przepłacać, nawet jeśli chodzi o jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników w Europie.

Diomande ma za sobą sezon, który zwrócił uwagę największych klubów. W trakcie kampanii 2025/26 zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst we wszystkich rozgrywkach, stając się jednym z najjaśniejszych punktów RB Lipsk. Młody skrzydłowy potwierdził swoją klasę również podczas mistrzostw świata. Co prawda reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zakończyła udział w turnieju na etapie 1/16 finału po porażce z Norwegią, ale Diomande należał do najbardziej wyróżniających się zawodników swojej drużyny.