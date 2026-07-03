Pierre-Emerick Aubameyang może przeprowadzić się do Serie A

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Genoa zainteresowana Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem

Pierre-Emerick Aubameyang prawdopodobnie odejdzie z Olympique’u Marsylia w letnim okienku transferowym. Francuski klub chce pozbyć się 37-letniego napastnika, który inkasuje bardzo wysoką pensję. Władze ze Stade Velodrome planują postawić na młodszego zawodnika w linii ataku, który nie będzie zarabiał aż tak dużych pieniędzy.

Aubameyang raczej nie powinien narzekać na brak zainteresowania, ponieważ mimo zaawansowanego wieku wciąż jest gwarancją jakości. W ostatnich dniach był łączony z przeprowadzką do Turcji, ale ostatecznie może obrać kierunek na Włochy. Jak ujawnił Matteo Moretto, pierwsze prace nad pozyskaniem Gabończyka rozpoczęła bowiem Genoa CFC. Dla doświadczonego piłkarza byłby to powrót do Włoch, gdzie kiedyś grał w akademii Milanu, ale nigdy nie zadebiutował w Serie A.

Mierzący 187 centymetrów napastnik występuje w barwach francuskiego klubu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade Velodrome za darmo z saudyjskiego Al-Qadsiah. Dla zawodnika jest to drugi pobyt w Marsylii, gdyż wcześniej grał tam w latach 2023-2024. Były snajper między innymi Barcelony, Chelsea, Arsenalu, Borussii Dortmund oraz AS Saint-Etienne w minionym sezonie rozegrał 41 meczów, zdobył 14 bramek i zanotował 10 asyst.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie