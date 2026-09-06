Urban zmienił zdanie. Piłkarz Premier League z szansą na debiut w kadrze

16:16, 6. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl / Sebastian Staszewski

Ellis Sims może zostać kolejnym po Mattym Cashu angielskim piłkarzem, który zadebiutuje w reprezentacji Polski. Z informacji Sebastiana Staszewskiego wynika, że Jan Urban zmienił zdanie ws. napastnika.

Jan Urban
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Sims może zadebiutować w reprezentacji Polski w listopadzie

Reprezentacja Polski już za dwa tygodnie spotka się na wrześniowo-październikowym zgrupowaniu. Biało-Czerwoni rozegrają aż cztery mecze, z czego dwa z Bośnią i Hercegowiną, a jeden ze Szwecją i Rumunią. Przypomnijmy, że podopieczni Jana Urbana walczą o powrót do dywizji A Ligi Narodów.

Obecnie w mediach w kontekście reprezentacji Polski jest głośno na temat potencjalnego powołania naturalizowanego piłkarza. O polski paszport stara się Ellis Simms. To angielski napastnik, który na co dzień broni barw Coventry. W tym sezonie ma okazję grać w Premier League, czyli lidze TOP 5 w Europie.

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Kilka dni temu Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni” mówił, że otoczenie zawodnika jest zdecydowane na to, aby rozpocząć starania o paszport i możliwość gry z orzełkiem na piersi. Dodał jednak, że sceptycznie do tego pomysłu podchodzi Jan Urban, a więc selekcjoner naszej kadry.

Na kanale Meczyki.pl nowe informacje przekazał Sebastian Staszewski. Zdaniem dziennikarza doszło do zwrotu akcji. Jan Urban miał zmienić zdanie i jest gotów powołać Simmsa, jeśli ten uzyska polski paszport. Co więcej, już w listopadzie 25-latek mógłby zadebiutować w narodowych barwach.

Jan Urban początkowo był bardzo sceptyczny co do tego pomysłu. Słyszałem jednak, że zmienił swoje nastawienie i jeżeli Simms będzie miał polski paszport, to jest gotowy go powołać. Jestem w stanie uwierzyć, że jeśli nie na najbliższe zgrupowanie, to na listopadowe Simms zostanie powołany do reprezentacji Polski – powiedział Sebastian Staszewski w Meczykach.

Ellis Simms w tym sezonie wystąpił w dwóch meczach. Nie strzelił żadnego gola, ani nie zaliczył asysty. W swoim CV ma także takie kluby jak Everton, Sunderland, Blackpool czy Heart of Midlothian.

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