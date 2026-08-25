Urban musi go powołać. Ten napastnik nie zawodzi w lidze

Jan Urban za niedługo będzie ogłaszał powołania do reprezentacji Polski. Problem pojawia się na pozycji napastnika. Marcin Borzęcki w Kanale Sportowym sugeruje, kto powinien znaleźć się w kadrze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Żukowski zasługuje na kolejne powołanie do reprezentacji

Reprezentacja Polski na przełomie września i października rozegra cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją oraz Rumunią, a także dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Niebawem kibice powinni poznać listę powołań Jana Urbana. Duży problem może stanowić wybór napastników. Wydaje się, że selekcjoner ma bardzo małe pole manewru. Na dodatek nie wiadomo, co z Robertem Lewandowskim.

Lewandowski nadal nie podjął ostatecznej decyzji ws. kontynuowania kariery w kadrze. Pozostali gracze albo nie są w rytmie meczowym, albo nie prezentują odpowiedniej formy. Nie gra Krzysztof Piątek, Adam Buksa i Arkadiusz Milik. Z kolei w słabej dyspozycji jest Karol Świderski.

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Kto więc zasługuje na powołanie? Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego zasugerował, że przydatny na pewno byłby Mateusz Żukowski. W poprzednim sezonie błyszczał na poziomie 2. Bundesligi. W niedawno rozpoczętych rozgrywkach podtrzymał wysoką formę, strzelając 3 gole w 3 meczach.

– Na pewno wniósłby do reprezentacji Polski sporo energii. Jest piłkarzem bazującym na krótkim procesie decyzyjnym w polu karnym. Nie ma kombinowania, po prostu oddaje strzał, gdy ma do tego okazję. Gra prosto, bezpośrednio w polu karnym, co ma ogromne plusy. Soczyste, precyzyjne uderzenia. Nie wiem, czy to jest zawodnik, którego możesz wpuszczać na końcówki meczów, gdy gonisz wynik i jest gęsto w polu karnym. Natomiast w fazie meczu, gdy grasz nisko, bronisz wyniku i chcesz mieć zawodnika, który ewentualnie pomoże ci wyprowadzić kontrę – to wtedy wchodzi Żukowski – mówi Marcin Borzęcki.

Żukowski ma za sobą debiut w kadrze. Podczas czerwcowego zgrupowania rozegrał czterdzieści pięć minut w towarzyskim meczu z Nigerią.