Jednak nie Pirlo! Nowy faworyt do pracy z reprezentacją Włoch

20:27, 27. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Andrea Pirlo na pewno nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Włoch. La Gazzetta dello Sport poinformowała, że pojawił się nowy faworyt. Jest nim Thiago Motta, były trener Juventusu.

Andrea Pirlo
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Thiago Motta faworytem do pracy z reprezentacją Włoch

Cyrk na kółkach – tak można podsumować to, co dzieje się w ostatnich dniach wokół reprezentacji Włoch. Po wyborze nowego prezydenta w roli dyrektora technicznego zatrudniony został Paolo Maldini. Razem z nim przy drużynie narodowej pracuje Leonardo. Ich głównym kandydatem na selekcjonera był Andrea Pirlo, ale nieoczekiwanie kandydatura upadła na ostatniej prostej.

Pojawiły się protesty związane ze współpracą Pirlo z rosyjskim bukmacherem. Wiadomo już, że Pirlo na pewno nie zostanie opiekunem Squadra Azzurra. Co więcej, z pracy zrezygnowali z tego powodu Maldini i Leonardo. Dzieje się więc źle, a końca nie widać.

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że pojawił się nowy faworyt do objęcia mistrzów Europy z 2021 roku. Według włoskiego dziennika ma nim być Thiago Motta, czyli były trener Juventusu. 43-latek pozostaje bezrobotny od marca 2025 roku. W Turynie pracował od początku sezonu 2024/2025. Wśród potencjalnych opcji wymienia się jeszcze Roberto Manciniego, Antonio Conte i Stefano Pioliego.

Na ten moment bezkrólewie we włoskiej kadrze trwa w najlepsze. Kolejne zgrupowanie odbędzie się na przełomie września i października. Włosi pierwszy mecz zagrają z Belgią (25 września). W grupie zmierzą się jeszcze z Turcją oraz Francją.

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